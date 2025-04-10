台灣經濟成長率難保2 央行：間接影響房市

美國對等關稅恐衝擊台灣經濟，主計總處預估，今年經濟成長率有可能無法「保二」，中央銀行認為，台灣房市也將受到間接影響。(記者陳正興／攝影)

美國關稅 海嘯席捲全球，主計總處預估台灣今年經濟成長率將受衝擊，不僅「保3」無望，最糟將無法「保2」，僅剩1.64%。中央銀行表示，台灣房市也將受間接影響，將滾動調整房市管制相關措施。

立法院財政委員會邀主計總處等財金部會專題報告美國對等關稅的衝擊，主計總處指出，美國總統川普的高關稅政策如確實執行，將使全球經濟成長率明顯減緩，台灣主要的貿易夥伴包括美國、中國大陸、日本及歐盟 ，經濟成長將明顯下修，不利出口，台投資及消費均受衝擊，初估將影響今年經濟成長約0.5至1.5個百分點。

主計總處2月預測今年經濟成長3.14%，以預估影響數來看，今年經濟成長將下修至2.64%至1.64%；若以國發會委外研究的推估，最糟的情境將只有1.53%的增幅。主計總處與國發會的預估顯示，今年台灣經濟成長率有可能無法「保2」。

國發會主委劉鏡清昨天在立法院經濟委員會備詢指出，今年經濟成長率「保3」可能會有問題，但仍希望以此做為努力目標。

在房市影響方面，央行 表示，已七度調整選擇性信用管制措施，台灣房市正進行修正，美國對等關稅政策對台灣房市雖無直接影響，但因房價變動受眾多因素影響，包括經濟成長與就業情勢、股市變動對民眾財富與購屋信心等，可能間接影響房市。

央行指出，未來將密切觀察美國關稅政策後續發展及其對台灣房市的可能影響，並持續檢視信用管制措施執行成效，滾動調整相關措施內容。