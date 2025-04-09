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關稅海嘯 勞團籲「禁裁員條款」 勞動部長：企業仍要合法合規

記者葉冠妤／台北9日電
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勞動部長洪申翰說，即便企業受關稅衝擊，仍必須合法合規。(記者葉冠妤／攝影)
勞動部長洪申翰說，即便企業受關稅衝擊，仍必須合法合規。(記者葉冠妤／攝影)

美國今啟動對等關稅，將對台灣加徵32%關稅，產業哀鴻遍野，水五金、扣件等產業首當其衝，外界也憂慮將引發失業潮。對於勞團要求「禁止裁員條款」，避免企業左手拿補助、右手解雇勞，勞動部長洪申翰受訪時說，即便企業受關稅衝擊，仍必須合法合規。

勞動部今於立院社福及衛環委員會進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」專題報告。洪申翰會前受訪談及關稅衝擊，他說，勞動部目前規畫150億元台幣的勞工支持方案經費，希望在職勞工不會因此被解僱或掉出勞動市場，失業勞工責不會因就業機會緊縮而難以重返職場，勞動部也會滾動檢討，必要時再增加經費。

對於彰化伸仁紡織傳將大幅縮編，裁員比例高達三分之二，洪申翰說，據初步了解，目前還未獲得通報大量資遣的相關訊息，後續會密切關切，對於機械、水五金、扣件業等高衝擊產業都會聯繫，這段時間也已經陸續與相關產業的工協會聯繫，掌握產業狀況、企業用人需求，愈早掌握訊息，勞動部就能愈快提出因應、協助資源。

有關勞團呼籲應設立「禁止裁員條款」，規範申請政府補助的企業不得有資遣、裁員、違法解雇等情事，亦不得違法實施無薪假，洪申翰說，即便企業受關稅衝擊，也必須合法合規，勞動部會避免企業濫用減班休息，相關補助方案這部分都會注意。

至於勞動市場的衝擊評估何時出爐？洪申翰說，勞動市場的衝擊來自於產業端衝擊，目前美方仍持續丟出豁免條款等新做法，若要做具體量化評估，端看美方規定為何，無論是量化評估或直接的企業訪視，勞動部都在進行當中。台灣要很切實來看實質衝擊，好比失業、減班休息就是不一樣的狀況，勞動部會建立各種衝擊回報的網絡機制。

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