蘋果學生挑戰賽3台灣人上榜 大一生連2年獲獎

台灣中原大學資訊工程系一年級學生江竑燁（左二）設計SwiftHub App，獲得今年蘋果Swift Student Challenge程式設計學生挑戰賽大獎，他在課業之餘擔任iOS軟體工程師，為未來職涯鋪路。（中央社／江竑燁提供）

目前就讀台灣中原大學資訊工程系一年級的江竑燁去年獲得美國蘋果公司（App le）舉辦的Swift Student Challenge學生挑戰賽大獎，今年再獲評審青睞，新作品SwiftHub App提供程式語言Swift的開發資源與學習機會。今年他還多了一個新身分──iOS軟體工程師，課業之餘兼顧工作仍樂此不疲。

蘋果公司日前公布2025年Swift Student Challenge學生挑戰賽得獎名單，今年全球共350人得獎，台灣僅三人上榜。其中50名傑出獲獎者（Distinguished Winners）將受邀前往加州庫比蒂諾（Cupertino）的蘋果總部，體驗三天的活動。

江竑燁在2023年就參加過Swift學生挑戰賽，當時作品是協助使用者管理家中食物庫存的App，可惜未入選；去年他再接再厲，成功以MyGoal App獲獎，能幫使用者建立工作清單，隨時檢視目標完成進度。今年他以SwiftHub App再獲評審青睞，連續兩年得到肯定。

靈感來自大學生 為Swift愛好者打造交流天地

國中時期念體育班的江竑燁，從高一開始接觸程式語言Swift，發現可以跟電腦對話很有趣，一頭栽進寫程式的世界。今年作品SwiftHub的靈感，源自他去年5月參加Today at Apple活動時，聽到一群大學生討論「照顧他人」的想法，卻苦於不知道如何付諸實行。

「我想做一個平台，讓大家分享創意、找到合作夥伴，或學習開發資源。」江竑燁接受中央社線上專訪表示，SwiftHub App定位為Swift愛好者的交流中心，主頁面提供活動資訊與經驗分享，第二頁列出各地Swift社團成員與聯絡方式，並提供創辦社團的指南，目標鎖定台灣學生。

他說，社群平台X（前身為推特）是比較多開發者分享經驗的地方，不過很多國外資源是英文，對英文不佳的人來說，可能遇到一些障礙。

為了讓更多人輕鬆參與程式開發，江竑燁決定打造SwiftHub，支援中文交流，構思醞釀約八個月時間，直到今年2月Swift學生挑戰賽開放提交作品，他才趕在農曆春節過年期間快速動手完成。

AI 助攻縮短開發時程 只需2到3周完成

相較於前一個作品耗時2到3個月，SwiftHub的開發僅花2到3周，效率提升令人驚嘆，江竑燁歸功於人工智慧（AI）開發工具的幫忙，可讀取App頁面，輸入指令後就生成程式碼，省去重複性編碼，更專注在功能設計與介面調整。

去年暑假江竑燁申請實習，表現優異被公司留下，擔任iOS軟體工程師，算是正職身分，不必進公司，每周開一次線上會議，現在過著白天上課、晚上工作的生活，他笑稱「沒什麼休閒，把忙碌當休閒」。

在學業與工作的雙重壓力下，AI成為江竑燁的救星，即使時間不夠用，有了AI輔助就能很快完成。

不過，學界與業界的落差，讓江竑燁頗有感觸，「學校教的和公司用的完全不同」，去學校較偏重考試，工作則是持續面對挑戰。儘管如此，他仍樂在其中，在忙碌中找到平衡，也為未來職涯鋪路。

新計畫V-Cook 從圖片或文字生成食譜

除了得獎作品之外，江竑燁正在開發另一款App「V-Cook」，讓使用者透過圖片或文字生成食譜，能根據份量調整食材，也可以提供食材替代建議及建立購物清單。

「我用抹茶千層蛋糕圖片生成食譜，做出來味道不錯」，江竑燁透露，這款App利用Google的應用程式介面（API）辨識圖片辨識與生成食譜，目前處於Beta測試階段，下一步是優化設計與介面。

談到今年6月將舉行的蘋果WWDC開發者大會，他期待程式開發工具Xcode能整合更強的AI功能，「去年說要加，但沒什麼進展，希望今年有感升級」，另外也關注iOS 19系統的介面改版。

身為忠實果粉，江竑燁的視訊背景與手機桌布都是蘋果總部Apple Park，「每天看著就覺得一定要去」。他已申請參加今年WWDC實體活動，若能成行，想認識更多開發者，並希望與蘋果執行長庫克（Tim Cook）見面，「到時可能緊張到說不出話」。

從SwiftHub到V-Cook，江竑燁用創意串連技術與生活，對於想參加蘋果Swift Student Challenge的學生，他給出的建議是「不要怕時間少，好想法隨時可以開始。」