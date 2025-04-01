關稅倒數 台股匯黑色星期一 台積市值蒸發1.09兆

川普上任後台股表現 製表／財經中心

美國總統川普對等關稅 開徵倒數計時，亞股上演黑色星期一、台灣股匯市驚見雙殺行情。台股 昨收盤大跌逾900點，失守2萬1000點整數關卡；台幣匯率 貶值8.5分，收33.182元，為逾九年新低並刷新中央銀行總裁楊金龍任內最低價。

川普關稅戰引發市場憂心揭開新經濟冷戰，重挫美股上周五表現，台股在市場賣壓大舉出籠下，指數昨跳空開低348點，終場大跌906點，跌幅4.2%，收在2萬0695點，成交量放大至4374億元(台幣，下同，約131.5億美元)。

台股昨重挫寫下多項紀錄。包括下跌906點為台股史上單日第四大跌點、單日市值蒸發2.92兆元，居史上第4大、3月台股大跌2357點，跌幅10.2%，跌點居台股史上單月最大、台股恐慌指數（VIX）衝上25.94，攀抵今年新高、權王台積電市值減少1.09兆元，史上第八大。

金管會緊盯市場是否出現非理性因素，財政部則將視台股跌勢、並盤點美國4月2日宣布關稅新政後對台產業衝擊，必要時召開國安基金會議討論是否進場。據了解，國安基金例會將於4月14日舉行。

台積股價昨以920元開出後開低走低，最低觸及917元，收盤最後一單爆逾1.2萬張賣單，下跌42元、收910元，寫下今年最低價，單日市值蒸發1.09兆元，來到23.6兆元。此外，國內AI伺服器代工七雄全遭賣壓空襲，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、和碩及仁寶單日市值共蒸發約2367億元，其中鴻海股價大跌8元收146元，市值面臨兩兆元保衛戰。

台新投顧副總經理黃文清指出，川普對等關稅公布的時間是在台股休市期間，加上後續變數仍在，短線雖有可能跌深反彈，但就技術面來看，整理時間還不夠，因此下周開盤可能還會震盪，接下來仍須密切關注美股在台股休市期間表現。

群益投顧董事長蔡明彥說，上周五美股大跌，川普對等關稅不確定性在即，導致昨天失望性賣壓出籠。由於台股才跌破年線不久，即便短線出現跌深反彈，可能還不會這麼快見到底部，因此大盤還需要時間整理。

台幣首季獨貶 最弱亞幣

台幣兌美元匯率方面，盤中重挫逾一角，中央銀行收盤前進場調節，貶值金額縮至8.5分，收33.182元。央行統計顯示，今年第一季台幣匯率累計貶值4.01角，貶幅1.21%、淪為最弱亞幣；其餘包括日圓、星元、人民幣和韓元首季匯率都呈現升值。

匯銀主管說，川普將在周三宣布對等關稅政策，市場避險氣氛濃厚，外資持續賣超台股後大舉匯出，台幣匯率貶值「壓力山大」，預估在美國關稅政策明朗前，台幣恐偏弱震盪，短期區間將下移至33至33.4元。