我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失眠怎麼辦？睡前穿襪子可能讓你更快入睡

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

台南故事走讀串聯文化地景 學生當記錄人「拍片說家鄉故事」

記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，西港國中學生以「甘味」為主題，走讀南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」路線中的在地美食場景。（記者鄭惠仁／攝影）
台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，西港國中學生以「甘味」為主題，走讀南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」路線中的在地美食場景。（記者鄭惠仁／攝影）

台灣台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，以「親子共讀」為主軸，串聯南區、佳里、麻豆、善化、大內區等區內特色路線，透過親子共讀、社區踏查與影片創作，讓學生從故事中出發，轉化為家鄉文化的記錄人。

計畫分「親子組」與「校園團體組」，廣邀南市國小三年級至國中學生組隊參加，並拍攝短片做為創作成果。學生可從三條指定走讀路線中擇一參與，包括南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」、佳里區與麻豆區的「鬥鬧熱」藝陣文化之旅，以及善化與大內區的「酪印幸福」農食文化探索，或從已出版的繪本中選擇走讀路線。學生透過導讀、實地踏查與影像紀錄等歷程，培養觀察力、表達力等素養。

西港國中學生以「甘味」為主題，走讀南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」路線中的在地美食場景，走訪甜圓飲冰室、蓮華素食與甘味囍餅蛋糕店，透過鏡頭記錄美食背後的故事與人情。他們不僅品味味道，更以創意方式訪談與記錄，將地方文化轉化為富有溫度的影音作品。

和順國小學生走讀該校「行喲！走聖火」繪本路線，走訪保安宮、美食商家與台灣歷史博物館。他們以攝影及文字記錄社區的變遷與文化風貌，學習從觀察轉化為表達，逐步培養敘事與影像語言能力。

南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」路線出自於繪本「喜事竹夢」、「走揣灣裡啥物味」、「走揣灣裡古早味」；佳里與麻豆的「鬥鬧熱」藝陣文化之旅，出自於「奉中奇緣」、「蜈蚣治水」、「謝厝寮的金獅陣」、「尋循善柚」等繪本。

善化與大內區的「酪印幸福」農食文化探索，出於「夏天幸福的『酪』印」、「阿成的外婆家」、「牛鈴若響」、「酪印幸福」等繪本，學生除參與走讀，也拍攝活動歷程參與評選，透過閱讀、實境、創作的整合實踐，讓學生在踏查中看見文化、在閱讀中培養自信、在創作中發聲，進一步讓家鄉故事持續傳承。

兒童家鄉故事繪本創作已出版88冊，涵蓋全市36個行政區，今年將達成「區區有繪本」的目標。教育局長鄭新輝表示，此次走讀活動是深化繪本應用的延伸實作，透過閱讀、探索與創作三位一體的學習歷程，不僅讓孩子認識地方，更以行動參與家鄉文化的保存與傳承。

台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，讓學生從故事中出發，轉化為家鄉文化的記...
台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，讓學生從故事中出發，轉化為家鄉文化的記錄人。（記者鄭惠仁／攝影）

親子 教育局

上一則

蔡英文曾訪日受阻 中駐日大使：日方應審慎處理台灣問題

延伸閱讀

葛謨角逐紐約市長 獲寇頓、莊文怡背書

葛謨角逐紐約市長 獲寇頓、莊文怡背書
川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除
民代促辭 亞當斯：我哪兒都不會去

民代促辭 亞當斯：我哪兒都不會去
又一聯邦檢察官因亞當斯案求去 已有7人抗命掀辭職潮

又一聯邦檢察官因亞當斯案求去 已有7人抗命掀辭職潮

熱門新聞

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放

分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放