設籍才享優稅、南北奔波遷戶籍…房屋稅2.0民怨多

屋房稅2.0將於5月開徵，政府打房遭質疑變相懲罰「出外人」被迫遷戶籍。(記者侯永全／攝影)

房屋稅2.0新制規定，須辦戶籍登記，才能享有較低的自用住宅稅率。有北漂買房的「出外人」抱怨，因無直系血親可遷戶籍，被迫課較高房屋稅。也有離婚婦女名下僅有一房產，但為漁保寄籍娘家，放棄遷戶籍，只好咬牙繳3.2倍稅金，成了政府打房受害者。

林姓男子婚後與妻子在嘉義買房定居，4年前因工作北漂到新北市，受不了租金 太貴，夫妻倆拿出積蓄買了間小房。林男說，新制上路，他被迫把戶籍從嘉義遷到新北，但繼承父母的祖厝在桃園，又無直系血親可遷戶籍，只好繳較高的房屋稅，政府打房變相懲罰「出外人」，求助無門。

家住台南的黃姓男子，年輕時北上工作，在台北結婚買房，婚後未育有子女，去年父母過世，他繼承老家房子，被迫遷戶籍回台南，問題是工作、生活、選舉投票 都在台北，他大嘆「政府打房打到老百姓。」他為了遷戶籍，向公司請假在戶政事務所及稅務機關奔波，他希望政府及立委修法改善，找出真正打房的利器，而不是來找碴。

5旬鄭姓婦人在台中市西屯區有一戶住宅，十多年前與丈夫離婚後，她因加入漁保，把戶籍遷回彰化娘家，雖然戶籍不在西屯自宅，但一直都是以自住房屋稅率繳稅。

鄭姓婦人說，她須把戶籍遷回西屯，才能享最低的1%稅率，但一旦遷戶口，勢必要放棄多年漁保資格，幾經考量放棄遷戶籍，咬牙繳3.2倍房屋稅金；政府沒打到炒房族，反而讓她成為受害者。

還有夫妻投資房產抗通膨，名下有五棟房子，一家三口為了節稅，拆散各自設戶籍，仍有兩棟無法享自住稅率；一家三口怎可能分住三處，新制締造一堆「小戶長」，根本違反戶籍合一居住精神。

陳姓女子因家中投資房地產 ，一家四口為房屋稅人仰馬翻，四個人戶籍地都不一樣，陳女說，戶籍設在五股，但從未投過票，「因為跑一趟距離太遠」，新制只是遷戶籍，統計數字好看而已，改善空屋率效果有限，「會鑽漏洞的人還是會鑽」。

稅務人員觀察，有在桃園買房的民眾，戶籍設在金門，因當地的福利條件較好，決定不遷戶籍，但房屋稅金暴增，抱怨連連。不少屋主為了遷戶籍，請假奔波，像大型的中壢、桃園等戶政所，都加班到晚上7、8時，民眾批評政府苛政，戶政人員也愛莫能助。