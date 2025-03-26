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「甘露水、太極對招」台南國家美術館首展同台

記者陳宛茜／台南26日電
展場終點放上雕塑大師朱銘的「太極對招」，兩人看似對招，其實在溝通對話。(記者陳宛茜／攝影)
展場終點放上雕塑大師朱銘的「太極對招」，兩人看似對招，其實在溝通對話。(記者陳宛茜／攝影)

台灣首座近現代美術館、第二座國家級美術館—台南國家美術館（南國美）籌備處，昨舉行揭牌典禮，並同步展出「福爾摩沙時代—台灣近現代美術的知識啟蒙」，第一階段展出1950年前出生的158位藝術家、逾200件作品，其中包括甫從東京返台的國寶「甘露水」、雕塑大師朱銘「太極對招」等。

文化部長李遠、台南市長黃偉哲、台南市美術館新任董事長游文玫昨出席揭牌典禮。李遠表示，南國美收藏的作品年代主軸為1895年到1960年，包含日本來台後的前輩藝術家作品、國民政府來台後，渡海來台的藝術家作品。它展現的是台灣漫長歷史中一段最純粹的創作空間，兩邊的藝術家相遇「互相對話，而不是對立」。

文化部次長王時思則說，南國美是台灣第一個用主題和斷代定義自己的館，希望用藝術向世界說明「台灣人的樣子」。

文化部指出，經多次諮詢協調，決定由台南市政府無償撥用台南市立美術館2館成為台南國家美術館所在地，並以近現代台灣美術主題作為常設展覽。

南國美首展為福爾摩沙時代展，將分三階段展出。策展人白適銘表示，一直期待台灣有像羅浮宮那樣的斷代美術館，因此雕塑家黃土水的「甘露水」就以羅浮宮展示「勝利女神」的手法展示。

此展也有像「甘露水」一樣，消失多年重新出土的作品。前輩畫家盧雲生1967年任職靜修女中時，曾受託畫一幅膠彩畫「漁樵耕讀樂堯天」，送給羅馬修道院。白適銘看到歷史紀錄卻找不到此畫。他聯絡家屬根據史料千里尋畫，終於在西班牙失而復得，修復後首次在「福爾摩沙時代」亮相。

走進台南國家美術館「福爾摩沙時代」展，抬頭即是甫從日本返國的國寶「甘露水」。(記...
走進台南國家美術館「福爾摩沙時代」展，抬頭即是甫從日本返國的國寶「甘露水」。(記者陳宛茜／攝影)

羅浮宮 日本

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