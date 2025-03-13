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賴總統喊改名 中山國小沒申請 中正大學憂動搖學術品牌

台灣新聞組／綜合13日電
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游錫堃建議把宜蘭市中山國小改為「渭水」國小，賴總統同意研議改名。(記者戴永華／攝影)
游錫堃建議把宜蘭市中山國小改為「渭水」國小，賴總統同意研議改名。(記者戴永華／攝影)

教育部要求校園清除威權象徵，從是否移除蔣中正銅像、改不改大樓和校名，都困擾學校；立法院前院長游錫堃去年建議，把民主先賢蔣渭水等人念過的宜蘭中山國小改名為「渭水」國小，賴清德總統允諾請教育部與縣府討論。改校名的消息一出，地方及校友紛紛反彈，但中山國小從頭到尾都沒有提出申請；台北市建國中學校務會議也曾討論是否移除蔣中正銅像，師生、家長認為移除銅像只會遺忘歷史脈絡，不如保留作為教學或活動時用來Cosplay（角色扮演）。

蔣渭水創辦的「台灣文化協會」去年103周年，游錫堃創辦的仰山文教基金會選在10月17日台灣文化日辦「台灣民主尋蹤書法展」，蒐集反威權、爭民主的詩詞歌賦百首，展期至今年228結束；開幕時賴清德總統出席，兩人引發中山國小改名風波。

游錫堃致詞說，蔣渭水、蔣渭川、石煥長及郭雨新都是中山國小畢業，台灣6次重大民主政治結社中，幾位校友扮演重要角色，台灣從來就沒有一所國小在民主政治出那麼多好人才，中山國小為什麼不叫渭水國小？立塑像都不過分。

賴總統呼應游錫堃的看法，他表示，更改校名涉及縣府權限，會請教育部、文化部與縣府討論往這方向走。

中山國小是宜蘭市百年老校，校友非常多，傑出校友散居全國各地，「改校名」消息一出，校友紛紛反彈，縣議員也在議會質詢批評，也有人投書媒體，中山國小最後沒有向縣政府申請更改校名。

依據「公立國民小學及國民中學變更或停辦準則」規定，學校因校務發展需要申請改名者，應擬具改名計畫書，經校務會議審議通過後，檢附會議紀錄向地方主管機關提出申請，經地方主管機關審議通過後核准改名，並送中央主管機關備查。縣府教育處表示，中山國小未申請更改校名，也無改名意向，縣府尊重學校決定。

建國中學表示，拆除銅像和後續規畫都需要經費，但學校歷史悠久、屋齡偏高，校舍有漏水等問題需要修繕，經費有限下，會先對學生影響較大的項目優先處理，銅像下方有涉及威權文字，可讓周邊植栽長高一點自然遮擋，目前都符合法規。

北市中正高中校長江惠真表示，校方前幾年曾開會討論要不要改校名，但師生、家長都認為校名歷史悠久，與威權象徵沒有太大關聯，日前確實有校外人士詢問改名事宜，學校近日也會再討論，但是，改校名茲事體大，加上中正高中有不少校友，各界的看法都需要納入討論。

國立中正大學主任秘書李藹慈表示，中正大學校風自由、多元、包容，從未設立任何權威的象徵物，校園文化也未流於威權崇拜，加上在國際學術領域屢有佳績，如果變更校名，恐將動搖長期經營學術品牌。

教育部 賴清德

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