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天價香蕉漲得比黃金凶 藍批「農業部睡夠了」

記者屈彥辰、胡蓬生、劉星君／台北13日電
國民黨團立委游顥（左起）、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強上午手拿價格飆漲的香蕉，希望政府能維持物價穩定。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨團立委游顥（左起）、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強上午手拿價格飆漲的香蕉，希望政府能維持物價穩定。（記者蘇健忠／攝影）

受去年颱風災情影響，台灣香蕉減產近半，價格飆漲，每公斤均價破百元（台幣，下同，約3美元），國民黨立院黨團批評，香蕉價格來到歷史天價，漲得比黃金凶，要求農業部提出具體調節措施。農業部長陳駿季表示，價高是短期現象，預估3、4月間香蕉供應會逐漸平穩。

來源：聯合新聞網

根據國民黨團整理資料發現，香蕉每公斤批發價從去年10月開始節節上升，反觀每月交易量卻是頻頻下滑，其中去年12月，交易量來到1641.3公噸，一公斤平均價為62元；今年1月，每公斤均價飆升至87.6元，2月為109.1元，三月更飆升到111.4元。

國民黨立委游顥說，南投集集、中寮為香蕉產地，香蕉價格暴漲，沒看到農業部有任何幫忙，只看到許多機關搞大罷免或造謠，心力沒有花在照顧蕉農、百姓，許多地方連香蕉牛奶都買不到。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，供不應求造成價格上漲，以台北市為例，每台斤的價格在百元以上，「農業部應該睡夠了」，應思考用何種補貼政策可平抑價格。

對此，陳駿季昨到苗栗參加植樹活動時坦言，近來香蕉的確比較貴，由於香蕉生長要十個月，現在的香蕉是去年5、6月種的，但去年碰上三個颱風，估計四成六產量受影響。

陳駿季說，去年心血被三個颱風「沒收」，目前量少、價高的情況請消費者多擔待；農業部不會進口香蕉平抑農產品物價、打擊蕉農。

農業部 國民黨 罷免

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