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台鐵票價及水電都喊漲 央行示警：台通膨恐破2%警戒線

記者陳美君／台北13日電
中央銀行指出，考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率預測值可能略上修至2%以上，意味將衝破通膨警戒線。（本報資料照片）
中央銀行指出，考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率預測值可能略上修至2%以上，意味將衝破通膨警戒線。（本報資料照片）

中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告，楊金龍在報告中提到，考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，央行對今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率預測值，可能略上修至2%以上，高於央行在去年第四季理監事會預測的1.89%，也意味著可能衝破通膨警戒線。

此外，央行書面資料首度揭露，去年全年央行為抑制台幣匯率貶幅，全年淨賣匯金額達164.2億美元，為2018年公布此一數據以來最大賣匯紀錄。央行砸下重金，去年台幣對美元貶值6.24%，貶幅小於韓元的12.52%、日圓的10.28%及瑞士法郎的7.27%。

央行書面報告指出，今年1至2月ＣＰＩ及核心ＣＰＩ年增率分別為2.12%、1.61%，通膨維持緩步回降趨勢，上漲主因為食物類價格走升、房租調高、個人隨身用品價格及耐久性消費品價格上漲；央行預期今年ＣＰＩ年增率續降，但仍有上行風險。包括國際地緣政治衝突風險、天候因素，台鐵票價及水電等公用事業費率可能調漲，以及美國川普總統新政衝擊等，都是影響未來台灣通膨走勢的主要不確定因素。

而針對美國財政部預計4月發布匯率政策報告，央行外匯局局長蔡烱民先前表示，不論是2024年上半年、下半年或2024年全年，央行外匯調控都是偏向賣匯阻貶方向，對美國來說不是問題。

央行指出，去年全年央行累計淨賣匯164.2億美元，台幣對美元貶值6.24%，寫下央行2018年公布此一數據以來最大水準，足見央行為捍衛新台幣匯率穩定砸下重金毫不手軟。

央行表示，近年隨台股市值走揚，外資持有台股市值大幅上升，占外匯存底比重由2016年的69%，上升至今年2月底的142%。面臨川普二點○不確定性挑戰，外資短期集中且大量進出，對我外匯市場穩定帶來挑戰。

央行認為，去年第四季市場預期川普當選美國總統機率上揚，川普新政策有利美國經濟成長，但可能推升美國通膨，帶動美國公債殖利率與美元指數同步上揚、股市也上漲，金融市場呈現「川普交易」樂觀行情，美元指數大幅上揚7.65%，主要貨幣對美元多呈貶值。

在此期間，外資資金流向股市、支撐台股上漲3.65%之際，選擇獲利了結部分持股，累計賣超台股1940億元（約60億美元），並淨匯出92億美元，在央行調節匯市下，台幣對美元貶值3.45%，貶幅遠小於其他貨幣，國內股匯市出現不同步現象。

今年至3月10日止，股匯市同步下跌，主要反映外資賣超台股、台股下跌2.5%，外資淨匯出98億美元， 導致台幣對美元匯率貶值0.42%。

央行 台股 川普

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