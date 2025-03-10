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台推分級醫療9年 下轉率仍低 醫學中心病人不減反增

記者沈能元／台北10日電
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台灣於2017年推動分級醫療，但迄今醫學中心就診占比卻不降反升，去年約3644萬人次至醫學中心就醫，但下轉次數僅9萬1000多件，比率極低；示意圖。(記者余承翰／攝影)
台灣於2017年推動分級醫療，但迄今醫學中心就診占比卻不降反升，去年約3644萬人次至醫學中心就醫，但下轉次數僅9萬1000多件，比率極低；示意圖。(記者余承翰／攝影)

台灣於2017年起推動分級醫療，迄今9年醫學中心看診率卻不降反升，且下轉病人偏低，2024年3644多萬人次至醫學中心看診，但下轉患者僅9萬多人，比率僅千分之2.5。醫界、專家均表示，欲落實分級醫療，須從調整健保支付標準、提升基層診所信心、完善就醫指引，並搭配24小時就診諮詢專線等著手。

2017年民眾總就醫次數為2億9556萬，基層診所就醫占比為64.3%、區域醫院15%、醫學中心10.65%、地區醫院9.8%；2024年總就醫次數達3億886萬，基層診所占比則降至64.1%，區域醫院降至14.1%，地區醫院略升至10%，醫學中心則增至11.8%，增幅達10.8%。

進一步分析就診患者，醫學中心理應收治急重症患者，但2024年下半年18.83%慢性病人至醫學中心就醫，較於2023年上半年17.9%，增幅卻為5%。此外，43.47%的慢性病人至西醫基層診所就醫，較於2023年上半年增加12%。區域、地區醫院則呈現下降態勢。

至於下轉件數，去年共3644多萬人次至醫學中心就醫，僅9萬1874人下轉，轉至區域醫院為百分18.14、轉至地區醫院52.9%、20.48%至基層診所，其他醫學中心8.49%。

「上轉很踴躍，下轉卻很難看。」醫改會董事長劉淑瓊說，許多醫學中心交通便利，加上民眾較信賴醫學中心，以致分級醫療雖很重要，卻很難做到。建議衛福部全面了解醫院，研擬配套，以鼓勵醫學中心下轉病人。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，許多醫學中心仍將輕症、慢性病患者視為重要收入，積極衝量，且不願下轉患者。建議健保降低醫學中心門診慢性病相關給付，醫事司則應將降低門診病人比率納入醫院評鑑，逐年檢討未達標者醫院降級，以回歸照顧急重症患者。

新光醫院副院長洪子仁指出，分級醫療是不如預期，並非醫學中心爭取慢性病患，關鍵在於民眾對於基層醫療的信心仍不夠。健保開辦30年，衛福部應思考提升基層診所能力，建立民眾對基層診所信心，配合制度誘導分級醫療，但這非短期就可完成。

家庭醫學醫學會理事長黃振國則建議，白天時段至醫院急診就醫者應增加部分負擔，如檢傷分類為一、二級急重症者，予以退費，另限制醫學中心開設假日門診及夜診；針對需到醫院急診施打抗生素患者，研擬交由基層診所醫師接手，舒緩急診壅塞。

「急診壅塞、分級醫療陷入危機，但危機就是轉機。」醫療改革基金會董事長劉淑瓊說，就醫指引應可搭配「大家醫計畫」，並設置24小時諮詢專線，提供患者就醫資訊，如果民眾覺得家庭醫師回答親切，就會樂於加入家醫照護群組，藉此逐步擴大家醫制度。

劉淑瓊指出，衛福部擬定就醫指引之前，須與醫界達成共識，並讓患者簡單區分重症、輕症，才能做到「小病到小醫院，大病到醫學中心」。編寫指引文字應淺顯易懂，不要產生誤解，如「痛」，就分為刺痛、悶痛、鈍痛等，逐一說明清楚。

劉淑瓊表示，該指引發布後，因無強制力，民眾仍保有就醫自由，畢竟每個人健康適能，或掌握自己健康程度等都不相同，若只靠指引來改變民眾就醫習慣，仍有許多關卡需要克服。

醫勞盟理事長儲寧瑋呼籲，健保署在面對分級醫療課題時，應依法行政，徹底落實健保法第43條，「如不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔其30%、40%及50%的定率收費」，或可採現行定額收費，但需逐年檢討訂出規則，若僅研議就醫指引，卻不具強制力，落實分級醫療將是「緣木求魚」。

醫學中心看診率不降反增
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