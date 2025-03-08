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台北又一家老牌電影院撐不住 梅花影院4月30日關門

記者廖福生／即時報導
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梅花數位影院將於4月30日吹熄燈號。(取自臉書)
梅花數位影院將於4月30日吹熄燈號。(取自臉書)

於1979年底落成的梅花數位影院，8日無預警在臉書專頁發文宣布，即將於4月30日結束營業。根據梅花數位影院臉書發文指出，「梅花數位影院將於2025/4/30(三) 落幕，誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，與我們共創了許多美好的回憶，因諸多因素評估後，於4月30日最終場按下終止鍵」。

而同時貼文中也公布會員後續的權益保障，「會員點數將會另發布相關兌換公告，持有團票者仍可至真善美劇院繼續使用，或至梅花數位影院售票櫃檯辦理退款，喜歡梅花的您 歡迎來找我們拍拍照，留下最後的美好回憶 與我們一起說再見」。

梅花數位影院位於台北市敦化南路和和平東路交口，早期以演出台灣新生代的導演如「兒子的大玩偶」、「光陰的故事」就是梅花數位影院主要播映的台灣新電影。由於戲院市場競爭激烈，梅花數位影院在長期無法達到損益兩平的情況下，在2007年9月7日宣布暫停營業。 2010年在中影公司董事長郭台強支持電影藝術的大力推行下，梅花數位影院全新打造文創數位影院，並且創造文創展覽空間。

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