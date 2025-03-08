中火1個月燒2次 遭停工開罰 環團批：台電管理鬆散

台電台中火力發電廠內的工地起火，為一個月以來第二次發生火警。(圖／讀者提供)

上月13日才發生鍋爐大火，台電台中火力發電廠昨天上午10時許再發生火警，因新建燃氣機組海水渠道工程，在切割鋼筋火花噴濺到塑膠板模引發火勢，一小時內撲滅，無人受傷。職安署認定，現場未鋪設防火毯，動火管理不慎，已勒令停工，將依職安法開罰3萬至30萬元(台幣，以下同)；台電表示，火警不影響發電機組運轉，將要求工地檢討改善。

除了中火出包，核三廠前天也因施工不慎引發火災。綠色公民行動聯盟認為，電廠明顯人為疏失，代表台電防火意識薄弱，也是核電場運營隱憂。

中火廠區過去五年發生六起火警，近一個月來二度火警，2月13日中火的四號機組鍋爐大火，昨因施工不慎釀火災。監督施政聯盟執行長許心欣說，雖然屬於工安意外，但也凸顯台電管理鬆散，螺絲掉了，就算出狀況的是承攬商，台電仍有監督責任。

昨天火警的起火點在中火十號燃煤機組北側，屬於新建燃氣機組海水渠道工程，起火後，現場黑煙竄天、煙霧瀰漫，伴隨塑膠臭味，引發周邊居民恐慌。

內政部 消防署台中港務消防隊表示，昨獲報後，派出多人搶救，火勢在上午11時許完全撲滅，無人受傷，燃燒面積約200平方公尺。

職安署中區職安中心主任林聰偉說，經現場勘查，工人在切割鋼筋時，沒有設置防火毯等防火防護，致火星 噴濺到塑膠板模起火，該工地未作好動火管理，已勒令停工，將開罰3萬至30萬。

台中市環保局表示，透過AI判煙系統，掌握火場空氣汙染 ，立即派員到場監測，火勢迅速撲滅，空氣品質測量值未有明顯變化，不過大量濃煙造成空氣中粒狀汙染物明顯增加，已違反空汙法，將裁罰承包商10萬至500萬元。

立委顏寬恒說，中火近月已經發生兩次火警，過去工安意外頻傳，未來「以氣換煤」蓋燃氣機組，以後燒天然氣，禁不起任何火苗，要由台電、廠商加強安全，不要讓周邊居民活在恐懼中。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰非常重視此次連續工安狀況，要求經濟部確實督導台電，並即時追究責任，絕不寬貸。