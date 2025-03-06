為推動經濟夥伴協議？ 台擬開放全齡日本牛肉進口

衛福部食藥署預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。（本報資料照片）

繼美國、加拿大 後，日本 牛肉進口也將再擴大。衛福部新任食藥署署長姜至剛一上任，食藥署3月4日就預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口限制，擬開放全牛齡日本牛肉進口。

姜至剛表示，這是經過6年專業研析得出的結果，科學歸科學，評估認為風險低，可忽略。不過消基會表示，開放全牛齡牛肉進口仍有食安疑慮，質疑是為了和日本簽署經濟夥伴協議，反對這次修正。

日本牛肉曾因狂牛症疫情禁止輸台多年，食藥署副署長林金富表示，2017年開放日本30月齡以下牛肉輸入台灣後，日本在2019年申請開放全牛齡牛肉進口，不再有30月齡限制。經派人到日本實地查核和舉行專家會議，同時經過書面審查，確認吃日本牛肉風險低，於是擬開放日本全牛齡牛肉進口，草案預告60天，廣泛搜集各界意見，後續再綜合評估。

食藥署統計，2023年牛肉報驗輸入國家，美國最多，占38%，巴拉圭次之，占26.6%、澳洲第三，為18.6、日本僅占1%。

林金富指出，世界動物衛生組織（WOAH，舊稱OIE）將狂牛症風險國家分為3等級，包括「風險未明」、「風險可控制」與「風險可忽略」。日本和美國、加拿大一樣，都屬於「風險可忽略」國家，台灣於2021年開放全牛齡美牛、2023年開放全牛齡加拿大牛。

同樣發生過狂牛症案例的國家，還有荷蘭與瑞典 ，目前也都屬於「風險可忽略」國家，台灣開放荷蘭牛隻月齡限制12月齡以下，瑞典則是30月齡以下，林金富表示，因兩國均未申請進一步開放。

但消基會執行董事吳榮達指出，日本並未擺脫狂牛症陰影，質疑外交部正積極推動與日本簽署經濟夥伴協議（EPA），此次預告修正是否為外交犧牲國民健康？呼籲衛福部說明修正理由。