冷眼集╱同樣是捐款 曹興誠與黃仁勳差在這2字

聯電創辦人曹興誠台幣1500萬元的清華大學捐款陷羅生門，曹興誠2日揭曉答案，原來是聯電捐的，他從未承諾捐款。（本報資料照片）

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 與妻子Lori最近透過以他們為名的基金會，一口氣捐給加州藝術學院（CCA）2250萬美元，相當於新台幣7.2億元，成了該校救星。另一個對比是，聯電前董事長曹興誠 到底有沒有捐款台幣1500萬元給清大的陳年往事，當事人2日終於揭曉答案，原來是聯電捐的， 他「從未承諾捐款」。

一般來說，企業主捐款既可獲取美名又有節稅效果，是富豪偏好的財務操作手法。黃仁勳透過基金會捐款給學校不是第一次，之前他多次捐給多所理工相關大學，不僅可節稅，目的也是在培養輝達所需的科技人才。捐得既霸氣也明白，清清楚楚。

至於國民黨立委翁曉玲日前爆料，曹興誠30年前跟清大前校長沈君山下棋，承諾捐給清大1500萬元，最後沒捐。曹興誠當年和沈君山下棋，文人雅士的作風多年來傳為美談，輸棋後的捐款與其說是賭債太沉重，不如說更像是一場棋局的趣味規則，輸家有沒有捐、要如何捐，清大既不會像賭場裡的莊家一樣緊追不放，更不會去計較捐錢的大老闆用什麼方式給，用誰的名義、從哪個帳戶出。

況且當一個大老闆說出「這筆錢算我的」，可能包含三種意思：一，這筆錢，從他自己的口袋掏出來。二，這筆錢，從他可以掌控的帳戶出來。三，這筆錢，他自己不出，而是去張羅而來，反正會有這筆錢。根據曹興誠2日的說法，顯然他選擇的是第二種方式。

曹興誠還不忘說「個人從未承諾捐款」，是聯電捐款。所以事實的真相是，他個人沒捐，公司有捐，這也解釋了為何清大查不到曹興誠個人這筆捐款的支票。這樣看來，清大並沒有說謊，因為當時既然以為是曹個人捐款，以此名目去查，自然查不到紀綠，又何來綠營多日渲染為清大與藍營勾結之說？相關人等對清大扣的帽子會不會太政治了？

姑且不論曹個人與沈君山的下棋賭注為何演變成公司來捐這筆款項，聯電是上市公司，不是曹的個人獨資公司，此舉涉及公司治理的質疑。但此事也很難說得清，因為聯電付這筆錢到底是不樂之捐，還是基於公司評估對培養人才有利，因此捐款給清大？怎麼說都行，也無須追究。

比起曹興誠對清大的捐款羅生門，外界更關心的是曹興誠在2022年自新加坡申請回復中華民國國籍時，曾向媒體公開宣示，捐款30億元台幣作為對抗外來侵略的國防基金，這筆錢到底捐了沒？關於此事，還真的有人窮追不捨。2023年1月間有則新聞報導，律師林憲同認為曹空口捐款，滋擾台灣社會並涉嫌詐欺而提起刑事自訴。但法院認為，曹就算毀諾也沒造成他人損失，裁定駁回。

迄今三年多，外界多次質疑曹到底捐30億了沒，曹興誠陸續回應過，包括他不是公務員，也不會去競選公職，沒必要告訴任何人他有多少錢。對於是否有能力捐出30億元，強調不要太小看他。曹2日最新的說法則是，捐助黑熊學院運作、成立台灣公民人權聯盟，都是拿出他自己的錢。30億捐款是強化台灣國防的用途，沒捐錢的人沒資格問他。

曹到底有沒有捐30億，按他說法，我們都沒捐，就沒資格問他。但無論是30年前在一個輕鬆的下棋場合說的幾句話，或是三年前記者會上正式宣示的30億元，從頭到尾，外界其實在意的是所謂「一諾千金」代表的「誠信」二字而已。

拿曹興誠和黃仁勳相比，也許太為難曹了。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)