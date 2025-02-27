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新聞評論／繼卡管後 政客再一次踩斷大學脊梁

聯合報社論
大學校長會議上，教育部長鄭英耀當場宣布封殺三所隸屬中共統戰部的學校。（本報資料照片）
大學校長會議上，教育部長鄭英耀當場宣布封殺三所隸屬中共統戰部的學校。（本報資料照片）

甫落幕的大學校長會議，可謂史上最不堪的一次。這原是教育界共聚一堂為高教困境謀求解方的年度盛事，卻遭賴政府官員強行架空成抗中保台擂台，更把大學校長當成小學生般訓話。繼七年前的「卡管」風暴，再次印證賴政府視學術自由與校園自治如草芥的態度，不僅從未得到教訓，還變本加厲。這正是目前台灣高教最迫切的危機。

台灣高教的困境，可說是內憂外患。在少子化下，許多私校面臨滅頂危機。過去十多年間，私校還能藉陸生來台就讀，填補台灣生源減少的缺口。更重要的是，這些嚮往台灣自由風氣與風土人情來台的陸生，不僅能促進兩岸青年交流，更是日後成為潛在「友台」力量的最佳種苗。然而，因蔡政府上台後兩岸關係不睦，對陸生有諸多歧視作為，導致陸方在疫情期間關上陸生來台取得學位的大門。如此短視，最後損失的是誰？

頂尖大學的挑戰，同樣艱鉅。在全球化競爭下，頂大面臨國際爭搶人才的挑戰。高教向來扮演拉動科研、人文探究等領域的火車頭，各國莫不積極尋求出路與變革。但台灣在不進則退下，根據最近的泰晤士報世界大學評比（THE），台灣早已跌出百名之外。

然而，高教生存與競爭力議題，顯非賴政府所關切。這次賴總統首次出席大學校長會議，看似重視高教，實則在趁機宣揚抗中保台，強調陸方對台文攻武嚇，要求校長注意兩岸交流風險。這種公然對大學校長進行政治指導的作法，公然踐踏過去連戒嚴時期的元首都不敢逾越的紅線。尤其陸委會主委邱垂正，這次現身大學校長會議，卻以「上級指導」之姿大肆「教育」大學校長如何「識讀中國」，甚至要提供「提升思辨能力」的教材，實荒謬至極。

不僅如此，教育部長鄭英耀當場宣布封殺三所隸屬中共統戰部的學校，要求台灣大學不可與其合作交流，也將不採認其學歷。其中入列的廣州暨南大學，作為大陸「雙一流」及「二一一」的重點建設高校，長期居廣東高校前列。在最新的世界大學排名中，台灣僅八所大學贏過暨南大學，它卻被賴政府當成野雞大學排除在外，無視該校目前仍有1500名台生就讀，學生權益被全然抹煞。

諷刺的是，教育部承認多所備受質疑的「波波學歷」，卻不採認廣州暨大學歷，這難道不是褊狹的政治意識形態作祟？

支撐大學競爭力與價值的脊梁，就是學術自由與大學自治。賴政府從總統以降，官員卻明目張膽地把大學踩在腳下，處處畫下紅線。國科會主委吳誠文更在會上痛批，台灣多年來出不了本土諾貝爾獎得主，「真是丟臉」，要求各大學檢討。然而，學術研究要能獲致尖端突破，最重要的就是一個自由不受限的環境。賴政府的作法，卻是給大學戴上手鐐腳銬，所有作為都讓台灣離諾獎愈來愈遠。

歷史上，有許多人學術見解不見容於當道或違反群體價值觀，因而遭到迫害；最後，是由後世還他們公道。今天自詡為「民主聯盟」成員的台灣，若公然為學術研究畫下紅線，難道不覺可恥？賴政府這種對抗姿態，也讓大學期盼大陸「學位生」來台的希望落空。這場被政客喧賓奪主的會議，非但未能為大學解決問題，反使它們困境加深。

2018年爆發的卡管風波，當時蔡政府粗暴干預台大校長遴選，是侵害大學自治的醜陋案例。當時的行政院長，正是現在的賴總統。遺憾的是，這樣「當眾施暴」學術與校園的事件，竟再次在國人面前活生生上演。

教育部 諾貝爾獎 疫情

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