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阿里山林鐵闖軌頻傳 運能瓶頸也難解

記者楊惠琪、胡瑞玲／台北24日電
阿里山林鐵去年7月重新通車後，遊客大增，亂象也隨之而來，遊客闖軌道區案件層出不窮。（本報資料照片）
阿里山林鐵去年7月重新通車後，遊客大增，亂象也隨之而來，遊客闖軌道區案件層出不窮。（本報資料照片）

中斷15年的阿里山林業鐵路去年7月全線通車，剛通車半年就獲選紐約時報2025年全球最值得去的52個魅力景點。在國內外旅客大增的同時，卻也面臨運能不足、闖軌道區案件頻傳等兩大營運挑戰。

有112年歷史的阿里山林業鐵路，全長71.6公里，海拔落差2421公尺，是世界著名的登山鐵路。2009年因莫拉克風災，造成林鐵多達421處災害，隨後再遭杜鵑颱風重創，造成十字路站與屏遮那站間的42號隧道發生兩處大型崩塌，重建期間又遇到疫情和俄烏戰爭，前後歷經長達15年重建。

阿里山林鐵通車後熱度始終居高不下，主題觀光列車每天載客量幾乎100%，帶動阿里山國家風景區觀光人潮。

「大家都是為了這座山而來」，阿里山林鐵及文資處委外營運的雄獅旅行社資深經理洪采吟指出，儘管採分段搭乘售票，仍供不應求，旅客必須提早3個月搶票，每年搭乘人數可達3至4萬人次，預計帶動至少4億元的觀光產值。遊客增多，亂象也隨之而來，遊客與登山客闖軌道區案件層出不窮，讓阿里山林鐵及文資處人員疲於奔命。

去年12月，有多名遊客擅闖阿里山林鐵軌道區，行經列車雖鳴笛示警，仍與1名女性遊客發生擦撞，所幸只有輕傷，但該起意外導致列車延誤60分鐘，影響62名乘客。沒隔幾天，獨立山車站附近有遊客違規行走在軌道上。上個月5名遊客行走軌道，被當場依鐵路法開罰1到5萬元。

近年來阿里山林鐵屢傳遊客闖入鐵軌區拍照，闖軌事件逐年攀升，光是去年就多達69件。根據林鐵處統計，去年7月全線通車以來，統計到今年1月，已有38件闖軌通報案件，其中11月單月就有13件。

阿里山林鐵及文資處鐵路服務科長洪淑霞表示，運務量是阿里山林鐵的營運難題，受限阿里山林業鐵路單軌運轉與車廂數量，除了委外營運的主題列車外，每日定期列車1天4班，每列車只有4節車廂、提供85個座位，1天最多載客人次僅300多人。

農業部林業及自然保育署長林華慶說，阿里山林鐵沿線有很多步道跟軌道交錯共行，未來將盡可能將軌道與步道區隔，部分要穿越鐵軌的路段，會增設警示裝置，若有步道可走卻闖軌道區，會聯合警方嚴加取締開罰。

林華慶說，從今年9月起至明年陸續有新列車交車，也會有新火車頭加入，預計年底前至少增班1班，除了從嘉義市區往阿里山森林遊樂區正班車外，也會增加祝山等支線班次，並增開區間班次，逐步增加搭乘人數。

阿里山 觀光 紐約時報

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