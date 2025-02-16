冷眼集／墜機忙甩鍋 賴政府別把預算當遮羞布

空軍一架勇鷹教練機在台東外海失事，飛行員跳傘逃生。（本報資料照片）

空軍志航基地一架勇鷹高級教練機15日起飛執行任務時，因雙發動機失效墜海。這已經是半年內第二起戰機失事，賴清德 總統第一時間不檢討失事原因，卻是向在野黨喊話，希望立法院對國防預算 的刪除和凍結，能夠獲得補救。

在野黨大砍今年度總預算以來，民進黨 政府無時無刻不在哭窮賣慘，已經讓外界譏諷如今遇到所有事情，上至官員下至側翼，所有的理由全是「都怪藍白砍預算」。如今空軍戰機失事，賴總統又再提起國防預算，也難怪會被批評把預算當成墜機的遮羞布。

勇鷹機是民進黨政府力推國機國造政策的結晶，從設計量產以來，後座（教官席）視野、起降速度過高、續航力太短等性能頻遭質疑，甚至曾遭民進黨前立委蔡適應質疑原型機測評尚未結束前，能否展開小批量生產，提案凍結1億元台幣預算。

勇鷹機逐步服役後，基層始終流傳漢翔公司為了滿足每年交機目標而趕工搶進度，導致零件公差、材料強度、機件設備穩定性等品管問題連連。去年漢翔應交機18架，但下半年交機延宕，多達七架勇鷹機擺在漢翔工廠未能交機。漢翔表示是受到原物料與零件缺料影響，不過外界及立委質疑原因恐不單純。

如今勇鷹機發生兩具發動機都失效的意外，再次證明從飛機、戰車到潛艦，每一項新武器、新裝備從研發乃至於服役階段，都必須按部就班、不取巧、不炒短地測試、找出缺點並排除改進，才能保證操作妥善、任務順利及確保操作人員的安全。

去年9月間，空軍一架幻象兩千戰機執行夜航訓練，也因動力失效墜海。不到半年，空軍就連摔兩架戰機，賴總統作為三軍統帥，不見好好檢討如此高的戰機失事率，居然又把問題推給刪預算，根本就是卸責。

賴總統若是真的支持國軍、珍惜官兵生命，對於攸關官兵人命的武器裝備就應該務實慎重地把握每一分錢的國防預算，並且好好檢討失事原因，不讓政治介入國防專業，最不該做的就是乘機消費。