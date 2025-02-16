間性人「是男是女」難自決 追尋歸屬感一生哀愁

59歲的丘愛芝是國際陰陽人組織中文版創辦人，生命歷程與這個身分交織，讓她「混過」LGBT+各族群，尋找自己的定位。(圖／丘愛芝提供)

同時具有雙性特徵者，過去被稱為「陰陽人」，現稱之「間性人」，據聯合國資料顯示，其發生率約0.05%至1.7間，估台灣約10萬至40萬名間性人。過去間性人無法選擇自己性別，幼年時即被家長指定，成年後可能再花大錢進行性器美容或重建手術，台灣醫師指出，政府應正視其需求，自費重建手術不合理。

間性人因染色體異常或疾病等原因，同時擁有男性與女性的生殖器官，但可透過性別矯正手術，切除睪丸、陰莖、乳房、子宮等，許多人幼年時被選定性別，成年時恐出現不認同感。因此，衛福部於2018年公告手術原則，建議若非經專業評估，不得為未成年間性人進行非必要的醫療矯正手術。

不過在此之前，台灣已有不少「間性人」在來不及有性別意識前，就被決定性別，於幼時接受過外生殖器矯正手術，而摘除其中一種性器官，有納入健保 給付。

高雄長庚醫院泌尿科主治醫師陳柏諺表示，健保僅給付生殖器官摘除手術，但是間性人成長後，此時所需的隆乳、陰道與陰莖等重建手術，與乳癌切除後重建的義乳、睪丸癌摘除後的人工睪丸，皆為自費；隆乳要價25萬至40萬元(台幣，下同，約7600至1.2萬美元)，陰道重建35萬至80萬元(約1.07萬至2.4萬美元)，陰莖重建更高達60萬至100萬元(約1.8萬至3萬美元)。

衛福部是在7年前公告手術原則，間性人盡量應在18歲後，依間性人對社會適應狀態，再來決定是否需要「性別確認手術」、「性別肯認手術」。台灣跨性別醫學學會常務理事沈秉輝說，有太多間性人為了存到可以重建自我認同的性器官的金額，而耗費多年時光，也在過程中飽受社會眼光的折磨。

沈秉輝分享，曾有位40歲男性並不曉得自己是間性人，幼時由醫師修補尿道下裂，但成年後陰莖發展短小，希望能增大自己的陰莖，但重建過程卻耗時半年以上，需自費數十萬元，因過程冗長加上費用不足而作罷。

沈秉輝說，這類因重建費用而卻步的間性人不在少數，但因間性人為先天生理異常，商業保險不見得給予理賠，當事人只能努力籌錢才能進行手術。

台灣第一位公開間性人身分的丘愛芝生命歷程與這個身分交織，讓她「混過」LGBT+各族群，尋找自己的定位。她說，政府應將間性人去病理化，視為一種生物自然現象，待當事人成年後自行決定性別，別讓醫師、戶政機關消滅性別。而長大後選定性別後，手術費用應由健保給付。

「同性戀能以生理性別區分，間性人才是真的不男不女」59歲的丘愛芝自嘲說道。她的身分證性別為女性，但胸部未發育，也沒月經，她是國際陰陽人組織中文版創辦人。

丘愛芝一度自認是LGBT+，但還是仍遭歧視 。異性戀路難走，因為沒有陰莖，不屬於男同志 ，後來選擇女同志，最後對方以一句「你太像男生了」，愛情黯然收場，那時丘愛芝想「我連演女同志都演不好，還有誰會愛我？」

丘愛芝說，這個身分雖帶給她痛苦，也讓她經歷精彩豐富的人生，探索不同的性別，現在的她不想再演各種性別、性傾向者，現在只想演自己，繼續爭取間性人權益，盼為這群散落在性別光譜中間的人，開創更寬廣的世界。