台中氣爆 護理師情侶「急診魂」上身 聯手土木工程師CPR搶命

氣爆意外發生後，彰化基督教醫院急診部情侶檔護理師蘇奕帆(左)、郭芸亘「急診魂」上身，奮不顧身搶救傷患。(記者劉明岩／攝影)

台中新光三越13日氣爆釀4死35傷，氣爆原因仍待調查，現場宛如災難片，有急診護理師情侶檔正巧在逛街，當場發揮「急診魂」，衝到戶外搶救六名傷患；也有鄰近工地的土木工程師見現場只有一人在作心肺復甦術（CPR），趕緊上前接手救援，熱血義行贏得稱讚。

消防署昨表示，氣爆前，現場有人使用砂輪機切割瓦斯管線，施作到東北側時爆炸，且「有廠商聞到瓦斯味，20分鐘後爆炸」，初步認定裝修與爆炸有相關性。

台中地檢署檢察官昨會同火調人員、警方二度重返氣爆現場勘驗，全案朝過失致死、公共危險罪偵辦。火調人員排除粉塵爆炸，目前跡證都指向瓦斯氣爆，但為何如此嚴重，仍要進一步釐清。

爆炸後現場散落碎片，多人倒地不起，一名白髮男子在瓦礫堆間不斷為傷者CPR。這名男子為鄰近工地的劉姓土木工程師，一聽到爆炸聲衝過去，發現情況很嚴重，初期只有一人在作CPR，「每分鐘要作100多下，相當耗體力」，他急忙接手。

彰基急診部護理師蘇奕帆、郭芸亘是情侶，醫護資歷約四、五年，兩人趁情人節 前去逛街，氣爆發生時，蘇聽到巨響，樓層大震動，直覺不像地震 ，兩人衝到一樓。

「戶外像災難片，瓦礫散落滿地，多人躺在地上。」蘇奕帆說，衝到現場時已有救護車，他們發現澳門 籍鄧姓夫婦，鄧男已明顯死亡，相距約兩公尺的鄧妻沒有外傷，但已沒有呼吸心跳，立即施以CPR，劉男也過來接手，女友從救護車拿點滴施打，很遺憾送醫後仍告不治。

蘇奕帆表示，他們協助現場另五名傷患，評估及包紮傷口，女友幫忙打點滴，待了大約兩個小時，忙著救人，忘了疲累；他喜歡急診護理師工作，將堅守崗位幫助更多人。郭芸亘說，當時「急診魂」上身，沒多想就衝去救人。