黑白集／全台事故頻傳 工安破網該補了

台中新光三越氣爆，外觀一片狼藉。（記者黃仲裕/攝影）

台中新光三越發生4死35傷的氣爆事件，美食街業者改裝卻未提出申請，因而釀成大禍；最不幸的是，澳門 一家四代七口人遊台，阿公阿嬤卻在此喪生，何其遺憾。

最近全台工安事故頻傳，令人怵目驚心。本月初，遠紡新埔廠鍋爐爆炸造成二死十餘傷，該廠已六年內五次火警，這回是保溫管路氣體洩漏釀災。去年底，全聯台中新建倉儲火警造成九死八傷，禍因是三樓電焊火星 從樓梯縫隙掉落地下室，引燃油漆、黏合劑等汽油混合物。任何不慎，都是人命損失和居民驚恐。

這次新光三越的氣爆，原因仍是一團迷霧。瓦斯公司三天前已停氣拆表，但現場民眾仍聞到瓦斯味四散；是否瓦斯管內仍有殘留，業者施工時誤切管線？更可議的是，人潮眾多的美食街改裝，為何不提施工申請？施工現場甚至只請20出頭歲的樓管女孩監工，導致她不幸喪命。

這些情況，不僅太不專業，也太不符規範。但近年來，中央政府從未對整體工安議題提出檢討改善，全把問題丟給地方，地方又把問題丟給業者和包商。也難怪，工業安全網破洞越來越大。

1995年2月15日發生在台中的衛爾康餐廳大火，因一樓吧檯的瓦斯管線破裂引發，造成64死11傷的慘劇。此案是台灣重視公共安全的轉捩點，時隔30年整，應該再次補破網了。