電價將漲工商界喊不妥 商總：民生衝擊更大 工總：對產業不好

八大工商團體14日舉辦春節聯誼，商總理事長許舒博（左）、工總理事長潘俊榮（右）憂心電價調漲除了衝擊產業，對民生物價衝擊會更大。（記者潘俊宏／攝影）

經濟部3月中下旬將召開電價審議會，外界擔心4月電價恐再度調漲，商總理事長許舒博指出，電價調漲除了衝擊產業，對民生物價衝擊會更大，工總理事長潘俊榮也建議經濟部，不要動不動就漲電價來解決問題，這絕對不是辦法。

八大工商團體昨日舉辦春節 聯誼，許舒博表示，經濟部要撥補台電的1000億（台幣，下同，約30.6億美元）預算 遭到刪除，部長郭智輝之前已講得很白，電價、水價調漲似乎勢在必行，否則台電和台水難以因應虧損。

身為電價審議會委員之一的許舒博表示，2024年稅收超徵5238億元，但台電又沒獲得撥補，這次電價若調漲，物價也會跟漲，即使賴總統說希望物價控制在1.8%、1.9%，「但通膨不是你喜歡怎樣，它就會怎樣」。

許舒博說，雖然賴總統宣示物價調漲要控制在2%以下，但是，就台電而言道理很簡單，「錢不夠就是要撥補，若不撥補給我，又限制我漲價，那不就是死路一條」？

針對國會刪除台電撥補預算議題，許舒博認為，「民眾一定各打五十大板，兩邊都罵」。他自己是電價審議委員會成員，他擔心高科技產業背負更沉重的電價，除了對產業造成衝擊之外，對民生物價的衝擊將更大，所有外食族和基層民眾都會感受到物價上漲，事實上，目前物價已在漲，肉類價格比以前已經高出許多，這是一般民眾無法接受的。

潘俊榮也表示，「電價最好不要調漲，對全民都不好，對產業也不好」，他建議，經濟部應好好考量，不要動不動就用漲電價來解決問題，他呼籲政府應從預算來補助，電價一直轉嫁到企業，也會增加企業成本。

針對缺工議題，潘俊榮表示，這不僅是台灣的問題，全世界都面臨缺工，重點是台灣應該加速轉型，將台灣面臨的缺工問題做合理調整，這才是長久辦法，台灣目前正面臨升級轉型的時刻，政府應該在缺工問題下功夫來克服。