台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

有台灣網友14日在臉書 社團爆料公社發影片稱，「真是什麼人都有，竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼，站務人員來勸說還跟人家吵架，還罵旁邊勸說的民眾，扯，瘋子一堆」，文章更直指「怎麼會有人隨身攜帶鍋具啦，可以認定她是預謀犯案嗎？」

影片明顯可見，女子不顧站務人員勸導，在車站月台大聲咆哮，還一手拿著快煮鍋（電煎鍋），另一手掏出筷子享用，引起網友熱議。

對此，鐵路警察局證實此事，指出14日早上10時半獲報，年約50歲的馮姓女子在台鐵 汐止車站一月台使用候車室內充電區插座以電磁鍋煎鍋貼，並與勸導之站務員發生口角糾紛。

鐵路警察也公布監視器畫面，確認馮女犯罪事實明確，依違反竊盜、公共危險罪函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

鐵警指出，台鐵報警後，將馮女帶回鐵路警察局台北分局南港派出所偵詢，調查了解，認定不法竊電，又使用的爐具屬高瓦數，致月台有公共危險之虞，警詢後依刑法竊盜罪（第320、323條）、公共危險罪（第184條）函送士林地檢署偵辦。

據了解，馮女偵詢時態度不配合，強調「我只是在這邊休息」，但鐵警調閱監視器畫面，確認她在候車室煎鍋貼，且一煎就煎了近15分鐘，煎到鍋貼都熟了、也幾乎快吃完了，才被發現制止；由於候車室插座僅供手機充電，使用電煎鍋瓦數較大有危險之虞，被依法送辦。