台灣燈會舞者冒雨上陣慘摔 表演無遮雨設備惹議

2025台灣燈會在桃園開幕活動，場地因下雨積水，中華民國體育運動舞蹈總會表演國標舞時，多人接連跌倒，但仍敬業完成演出。(記者張裕珍／翻攝)

台灣燈會前晚在賴清德 總統揮棒下點亮，但當天雨勢不斷，主燈區中央舞台無遮雨設備，多組表演者冒雨在濕滑地面上演出，頻頻跌倒慘摔，引發熱議。觀光 署昨表示，雨勢未達停演標準，已責成行銷公司後續處理及慰問。

燈會主燈展區位於高鐵桃園站前，前天開燈儀式，主辦單位在主舞台區接連安排14組表演，但雨愈下愈大，國體大舞龍隊、中華民國 體育運動舞蹈總會，及日本、韓國與菲律賓等多個表演團體仍冒雨上陣。

中華民國體育運動舞蹈總會帶來國標舞表演時，多名女舞者身著高跟鞋，因為舞台濕滑，有人踉蹌不穩，甚至往前仆倒或摔坐在地，但舞者仍相當敬業，趕緊爬起身繼續，全程微笑完成演出。

但開幕表演直播放送後，不少民眾看了很心疼，質疑怎麼沒有雨備方案。也有網友在Threads發文，「為什麼下著雨還要表演？」也有自稱是表演者的網友留言說，能上台表演感到非常榮幸，但因此受傷卻很難過。

網友說，他也是表演者之一，看著成員因場地濕滑跌倒拉傷、拐到腳、瘀青，真的很難過，「舞者們的安全政府有認真考慮過嗎？」

民進黨桃園市議員黃瓊慧說，開幕遇雨，表演場地卻沒有雨備，地板濕滑導致台上多名舞者重摔受傷，同黨市議員王珮毓也提到，開幕踩街也讓儀隊樂器淋雨，請桃園市政府好好面對問題、積極改善。

國民黨桃園市議員凌濤表示，綠營民代急著把舞者跌倒推坑給張善政市府，但台灣燈會標案，表演內容、舞台燈光皆是交通部觀光署發包，為何連基本的雨備都沒要求廠商？觀光署應負擔受傷者醫藥費用。桃園市政府回應，開幕晚會的表演活動與硬體建置，由觀光署發包執行，桃市府尊重觀光署規畫安排，已第一時間向觀光署反映外界疑慮，燈會期間也將更加留意天氣與場地狀態，讓活動順利進行。

觀光署回應，表演活動進行前，觀光署與表演團隊共同評估是否如期舉辦，因當時雨勢未達停止演出標準，且在專業團隊確認後，方進行表演。

對於表演團隊團員滑倒，觀光署說，大會立即聯繫該演出團隊中華民國體育運動舞蹈總會，表達慰問，並對舞者表達敬意，也確認跌倒舞者有瘀青及舞衣舞鞋等損失，已責成行銷公司後續處理及慰問。