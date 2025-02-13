我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀6死6傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

助理費案成司法提款機？70名縣市議員官司纏身

地方社會中心記者／綜合13日電
新竹市長高虹安因涉詐助理費遭停職，台灣高等法院去年開庭時，她說「一生都不會忘記（台北地院判刑）這一天」。(本報資料照片)
新竹市長高虹安因涉詐助理費遭停職，台灣高等法院去年開庭時，她說「一生都不會忘記（台北地院判刑）這一天」。(本報資料照片)

台北市議員陳怡君因涉助理費案昨遭搜索約談，民代助理費爭議再起。新竹市長高虹安立委時助理費案，高院法官聲請釋憲、雖被大法官裁定不受理，但因助理費案官司纏身更多的是地方民代，本屆4年任期才過一半，全國910名縣市議員已有近70人官司纏身，以涉助理費案居多，且檯面下還有許多未爆彈。

許多議員戰戰兢兢，也有人直言助理費案已成司法提款機，「缺績效就來抓一批，想抓誰就抓誰，想不抓誰就不抓誰。」不少涉助理費案議員也想釋憲尋求脫身契機，但在大法官不受理高虹安案的聲請後，恐需另找理由。

嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費，纏訟兩年多，羈押期間父親過世，她被戒護返家奔喪，手銬腳鐐趴跪亡父靈堂前哭泣送別，令人印象深刻，也引發不少批評。

北市前議員林穎孟對被指控涉貪助理費喊冤，她說，立法院組織法與地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例不同，但涉及助理費條文文字類似，若能將所有助理費的法律見解一次界定，應可減少民代無意觸法機會，她原希望憲法法庭能釋出全國民代助理費的統一法律見解，提供基準依循，而非隨不同案件浮動。

依民代支給條例，縣市議會編列議員助理補助費，補助各議員聘用助理，直轄市每名議員每月限32萬元台幣(約9700美元)，縣市16萬元台幣(約4800美元)，直轄市應聘6人，其他縣市2人；立委助理則適用立法院組織法32條規定。

新北市議會秘書長陳王正源說，立委助理雇主是立法院，議員助理雇主是議員，議會只負責撥款。南部有法界人士說，民代支給條例歷經多次修法，議員助理費運用已有明確依據；但立院公費助理與縣市議員適用法規不同，處理模式也就不同。

立院去年6月4日通過民代支給條例部分條文修正案，內政部認為可健全議員聘用助理制度，並請各縣市議會建立內控機制，即使如此，各縣市依然不時傳議員涉貪助理費被檢警調搜索、調查。

大法官 高院 內政部

上一則

亞冬會稱台「中國台北」 國台辦對「奧運模式」提新說法

下一則

被爆共用小三 成大副校長喊冤：未逾越分際

延伸閱讀

男推母墜樓被判無期 稱「精神疾病應減刑」釋憲踢鐵板

男推母墜樓被判無期 稱「精神疾病應減刑」釋憲踢鐵板
高虹安貪汙案釋憲 憲法法庭稱「主張空泛」不受理

高虹安貪汙案釋憲 憲法法庭稱「主張空泛」不受理
竹市長高虹安貪汙案 憲法法庭裁定不受理高院聲請釋憲

竹市長高虹安貪汙案 憲法法庭裁定不受理高院聲請釋憲
憲訴法提釋憲明顯政治操作 藍白籲有風骨大法官挺身護憲

憲訴法提釋憲明顯政治操作 藍白籲有風骨大法官挺身護憲

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？