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台積首季地震損失53億元 但1月營收2932億元 仍創新高

記者簡永祥／台北11日電
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台積電10日公布1月合併營收為2932億台幣(約89.3億美元)餘元，創同期新高，但受地震影響，首季也認列53億元台幣(約1.6億美元)的地震損失。(記者葉信菉／攝影)
台積電10日公布1月合併營收為2932億台幣(約89.3億美元)餘元，創同期新高，但受地震影響，首季也認列53億元台幣(約1.6億美元)的地震損失。(記者葉信菉／攝影)

晶圓代工龍頭台積電昨公布1月合併營收，金額2932億餘元台幣(約89.3億美元)創歷年同期新高、單月次高，不過，台積電也罕見聲明因地震導致不少晶圓報廢，首季認列地震損失高達53億元台幣(約1.6億美元)，因此首季財測將較趨近250億到258億美元預估值的低標。

但台積電強調，公司正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

台積電指出，1月合併營收2932億8800萬元台幣，較前月成長5.4%，較去年同期增加35.9%。

由於1月21日凌晨台灣經歷芮氏規模6.4地震，之後（包括春節期間）又有多次相當規模的餘震，台積電表示，晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，但多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

台積電說，第一季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元預估值的低標，第一季毛利率仍預計介於57%到59，營業利益率仍預計介於46.5%到48.5。

去年4月3日發生大地震，台積電也因震度高且造成產線中為數不少的晶圓破片，台積電在去年第二季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約30億元台幣。

今年121大地震，因震度更大且餘震不斷，台積電快速動員員工，加上協力廠商全力復機，短短三天立即復工，未料春節期間，再次發生震度不低的餘震，由於南科的14廠及18廠，是台積電16奈米／5奈米／4奈米及3奈米生產重鎮，晶圓代工單價昂貴，導致台積電第一季認列地震損失逾50億元台幣。

台積電股價昨受到美國ADR收盤跌幅2.08%拖累，外資轉為賣超，最後仍力守1100元台幣之上，以1105元台幣作收，下跌1.77%，相對比ADR有撐。

市場聚焦台積電於美西時間10、11日在美國舉行的董事會，市場預料因應川普祭出關稅戰，台積電應會提出新的因應對策，包括擴增在美國投資及提高先進製程導入進度，以及在屏東新投資案的美台兩地擴大投資案和因應地緣政治的新人事調整等，董事會議案最快會於台北時間12日公布。

台積電 地震 投資

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