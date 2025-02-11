桃園棒球教父張滄彬：帶出三冠王 也算圓夢

「桃園棒球教父」張滄彬作育無數棒球人才。（記者曾增勳／攝影）

「我兩度與國手失之交臂，埋怨、洩氣一段時間，後來轉念一想，沒當上國手就全力培養國手，這也算圓夢。」桃園市市政顧問張滄彬，是促成桃園三級棒球王國的靈魂人物，當選國手及加入職棒的子弟兵不計其數，他說「我只是做我喜愛的事」。

70歲的張滄彬，人生大半輩子投身桃園基層棒球運動，還贏得「桃園棒球教父」美名。來自嘉義縣的他，加入棒球隊完全是個偶然，完全沒料到「一日棒球，終生喜愛棒球」。

投打建功 卻當不了國手

「小學四年級，導師帶全班到操場跑一百公尺，我是全班跑最快的，原來是挑選棒球隊員，就這麼加入三和國小棒球隊。」不過，父母一句「打球可以當飯吃嗎」？堅持他在初中及高中階段要專注課業，他只能利用每個假日到球場「自我鍛鍊」。他說，家庭環境不好，想打好球必須比別人更認真。

斗六高中畢業後，張滄彬錄取台北體專棒球隊，「我記得當時有二、三百人報考，最後選了九人，我是第五名…」張滄彬在體專扎實棒球技能，夢想著有一天要穿上中華隊球衣出征，入伍服役進入陸光棒球隊更專注練習。

「每天晚上同袍睡覺後，我總是一個人對著鏡子揮棒二、三百次…」當時的張滄彬，不但是陸光隊主力投手，打擊能力也「從未掉過前五棒」。

參加世界盃 國手選拔賽，他在對戰強敵可口奶滋隊完投九局失一分拿下勝投，冠軍戰對台電又打出關鍵安打，「原以為球隊拿了全國冠軍，能投能打還建功的我應可入選國手，結果隔天放榜，我的名字不在榜上。」

「北體恩師林敏政知道我很洩氣，要我別灰心，告知還有一次選拔，還是有機會選我加入代表隊。」張滄彬回憶，那次比賽陸光拿到第三、北體奪冠，原以為在恩師推薦下可以圓夢，但是最後還是沒當上國手，心想「既然與國手無緣，就好好當老師吧」。

出錢出力 發動好友助貧

張滄彬後來錄取桃園縣的國中教師，多年後因新明國小少棒隊學生進到新明國中，校方讓他重組青少棒隊，他想「年輕時沒當過國手，或許可培養年輕人當國手。」在嚴格訓練管理下，不但帶出全國冠軍，更開啟桃園「三冠王」霸業。

20多年來，張滄彬為新明、平鎮棒球隊出錢出力，不但自掏腰包捐贈多輛廂型車給球隊當交通工具，還發起好友圈醫師、企業家協助家貧學生在球場上發揮天賦，棒壇及桃園各界有感於他的貢獻，碰上他都尊稱一句「張老師」。

「一日棒球、終生愛棒球。」張滄彬每次談起棒球都露出炯炯有神的眼光。

他說，每人都有希望下一代完成自己未完成目標的念想，「我也是如此」，他很慶幸桃園的孩子不但球技扎實，品性更好，如今更是職棒圈搶著要的球員，這是桃園的驕傲。