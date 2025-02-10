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電子書時代仍需書展…台北國際書展6天湧入57萬人次

記者陳宛茜／台北10日電
2025台北國際書展參展人次為57萬人次，逼近疫情前2019年書展的58萬人次。(記者陳宛茜／攝影)
2025台北國際書展參展人次為57萬人次，逼近疫情前2019年書展的58萬人次。(記者陳宛茜／攝影)

台北國際書展昨閉幕，6天吸引57萬人次，比去年的55萬人次多了2萬人，幾乎追上疫前2019年書展的58萬人次。文化幣抵用逾1500萬元台幣(約45.6萬美元)，較去年成長兩成。顯然電子書時代，讀者還是需要實體書展。

「讓台北國際書展成為全世界出版社及作家的平台，是我們希望達成的理想」。文化部長李遠表示，他用自己的臉書發了12篇書展相關文章，要證明「文化預算被砍了很多以後，我們的活動會辦得更好」，說完話鋒一轉「這不表示預算可以被砍」。

台北書展基金會董事長吳韻儀表示，門票抵用券和文化幣發揮極大功效，本屆書展年輕讀者眾多，周六人潮爆滿到讓世貿必須同時開啟三道鐵捲門換氣；連電子書閱讀器都出現長長的排隊人龍，很像蘋果換機潮。

即使出版業去年景氣不佳。但還是有不少出版社願意花錢投資，如老牌出版社九歌以兼具美學與深度的「握筆與運鏡」概念，證明出版社並未只把書展當成賣書場所。

今年讀字公民書區大膽挑戰迷思，區內所有「兩年內新書」不打折。獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，不打折不但未影響買氣，甚至創下新紀錄。他認為是一次絕佳的實驗，未來參展也會持續「新書不打折」模式。

不為折扣書而來、也不擔心電子書叫陣，那麼，新時代的讀者到底為了什麼逛書展？一位出版人觀察，今年的書展彷彿回到30年前書展初創的模樣，許多出版社董事長、總編輯、總經理站上第一線，推書之外，也觀察與了解讀者的口味。數位時代進化到AI時代，但缺乏溫度的線上並無法看到讀者的真實面貌，書展成為出版社、作者和讀者可以面對面交流的珍貴空間。

明年國際書展的主題國為泰國。泰國出版與書商協會副會長杜安芃表示，泰國將會帶來文學、插畫等作品，甚至以數位的形式與大家見面，泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉，特別吟唱一段他為書展創作的詩文。

台北書展基金會執行長王秀銀宣布書展最佳展位設計獎。大寬文化得到「綠色永續獎」。中小型展位金、銀、銅獎分別為：啟明、九歌與台大出版中心。大型展位金、銀、銅獎分別為：讀字公民、文訊＋洪範＋爾雅聯合展位、博客來。

泰國 預算 投資

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