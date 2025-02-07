台鐵車長代旅客泡奶粉惹議 PO網者自責道歉

台鐵車長下車為旅客泡奶粉。(取自「連喵喵」臉書)

台鐵 4日清晨有車長顧慮乘客帶的嬰孩餓肚子，當列車靠站，他帶著旅客託付的奶粉下車後一路狂奔，到該站茶水間泡奶粉，隨即趕回車上。台鐵人「連喵喵」目擊經過並拍成影片PO上網，引起討論。「連喵喵」昨(7)深夜在「靠北台鐵」臉書社團回應泡奶粉事件，對於該名車長承受同仁的私訊指責致歉。

4日清晨6時許，一名車長當列車停靠枋寮站時，下車為旅客泡奶粉，趕回途中正在爬樓梯上月台，列車發車鈴響起，及時趕上。

「連喵喵」發文表示，「列車長為了讓小嬰兒不要在後來幾小時的旅途上餓到，同時也不要因為自己而耽誤列車開車時間，衡量之後停靠時間後，利用短暫的時間在月台上奔去茶水間泡奶粉，沒想到今天能親眼目睹這件事，很感動，所以記錄下來」。

台鐵車長下車為旅客泡奶粉。(取自「連喵喵」臉書)

台鐵車長下車為旅客泡奶粉。(取自「連喵喵」臉書)

台鐵車長下車為旅客泡奶粉。(取自「連喵喵」臉書)

由於泡奶粉事件引起批判。「連喵喵」昨深夜在「靠北台鐵」社團發文回應，她透露，多年前她還是車長時，曾做過類似的事情，還記得當時的旅客感激的表情，以及哽咽向她道歉出門太匆忙太慌張了，對搭火車也不熟，還好寶寶還在睡。如果睡醒沒有奶喝，真的不知道該如何是好，很感謝願意幫忙。

「連喵喵」說，對於這次事件，該名車長不知道她在錄影，也不知道她將影片放上社群，引發後續一連串的事情，雖然網友看法大多正面，但若以同仁內部的觀點來看並不妥，也讓車長承受同仁的私訊指責、挨批「愛現」，對此她要致歉。

她表示，有同仁說這樣會開先例，可能以後會有旅客會要求車長幫忙跑腿買飲料、買便當，或是泡泡麵。她相信大家都很有智慧，不是業務範圍又不想做的東西委婉拒絕也就過了。並非沒有判斷能力與不能拒絕。而且說直接一點，台鐵員工何時對旅客的任何要求有如此聽話的時候，路員連上層的話都不一定聽了，真的會任旅客予取於求嗎？真的會嗎？

「連喵喵」說，實務上會投訴的人永遠有一百種理由，「車長長得醜、值班站長的眼神讓我不舒服、售票員說話大聲、買便當筷子掉了要再拿就說沒筷子、票價太貴、服務態度很差」，就算非事實的各種理由都能說了。她認為會投訴的人就是會投訴，相反的，本質良善的人並不會因為別人沒為他做什麼，就去指責別人。

「連喵喵」表示，這事件的不同角度，如果小朋友沒喝奶而哭聲震天，影響到車廂其他旅客，個人認為車長被投訴不處理噪音的機率反而是更高。

網友表示，「真不知道好事為什麼會放大成這樣，列車長願不願意幫忙都是個人選擇，如果不是真的需要求助，我相信媽媽不可能求助」、「這個世界沒有對錯，純粹只是立場不同」、「我記得以前看過有師傅在宜蘭跟站員要溫熱水，也是因為寶寶要泡奶粉。看完影片，我只覺得師傅很帥」、「台灣永遠不缺酸民」、「正港台鐵人辛苦了」、「看到同仁溫暖舉動卻指責他，這真的很不可取」。

也有台鐵人分享經驗，「我以前的做法是請車站拿一杯熱水，加一瓶礦泉水在月台等我，這樣不就解決了嗎」、「我值乘也遇過要熱水泡奶粉的家長，不過我是帶他到車門一開就看得到飲水機的位置給他自己裝，等鈴響完他也裝好上車了」、「碰到旅客服務的要求，我通常會先聯繫車站，如車站方便幫忙，跟他們約好開門車序位置，並請旅客一起過來跟站務員說謝謝，我也方便就定位繼續列車監視」。