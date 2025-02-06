指大S「不用死者為大」 丁允恭竟說：林北沒死那裡也很大

總統府前發言人丁允恭低俗評論大S，遭網友砲轟。(本報資料照片)

藝人大S徐熙媛 因流感併發肺炎在日本過世，綠營電商網紅「486先生」發文稱願她「投胎到中國」，遭網友怒批不厚道，應該死者為大；然而，總統府前發言人丁允恭卻跳出來表示，「死者為大，我也可以一樣嗎」？最後更語出驚人說「算了不用死者為大了，林北沒死那裡也很大」。不僅引發網友撻伐，也讓外界質疑特定政治人物的言論水準及道德操守。

曾陷劈腿多女醜聞的丁允恭昨竟在臉書發表一篇爭議貼文，雖然很快就刪除，但已被網友截圖下來。只見丁允恭寫著「死者為大，我也可以一樣嗎？我是不是該去死一死，死了大家就開始同情我了」。

丁允恭的貼文指出，「雖然她沒有在辦公室打砲，但是我也沒有嘲笑土台客、貶低台灣本土傳統戲劇、還利用媒體公器表達對民主程序選出的總統的不屑，更沒有簽名支持中國對香港 萬惡的國安，但我覺得鄉民對黃色事件的意淫心態，加上推波助瀾的網軍，始得無法權衡這之間真正該有的權重」。丁允恭最後更說「算了不用死者為大了，林北沒死那裡也很大」。

網友紛紛留言抨擊，「大S做多少善事被提起，這才是她被懷念的原因」、「塔綠班水準能要求什麼」。更有人諷刺提到丁允恭過往在辦公室的不當行為，貼文底下嘲諷聲不斷。

資深媒體人黃揚明昨在政論節目砲轟丁允恭「秀下限」，他並諷刺，不管「那裡大不大」，丁的歷史定位都已經定下來了，「你就是個荒淫無道的人」。黃揚明痛批，現在的情況不是能不能與大S對比，丁允恭的比喻極其荒謬，怎麼會認為自己可以跟大S被放在同個天平上對比？「你要不要先想想怎麼離開官場的」。