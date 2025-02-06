台鐵拍板票價漲26.8% 北高自強號975元 最快上半年上路

台鐵票價調漲後比一比。(製表／記者胡瑞玲)

台鐵 董事會昨天通過票價調漲案，平均漲幅26.8%，台北至高雄自強號票價從824元(台幣，以下同)漲至975元，方案將送交通部費率審議委員會審議。

交通部長陳世凱表示，審議委員會本月就會啟動，通過後再送行政院審議，新票價最快上半年實施。

台鐵預估，票價調漲後，客運收入將增加47.15億元(約1.4億美元)，盈餘2.87億元，票價調漲一年後，會有7.38億元(約2246萬美元)盈餘，2028年會計帳達損益平衡，轉虧為盈。

台鐵票價調整案昨第二度叩關董事會，經營團隊會前雖已與董事協商，但昨天會議中，勞方、資方、專家學者與交通部代表對於票價漲幅都有不同意見，場面一度火爆。勞方認為票價平均漲幅應更高，但交通部代表卻不希望再提高，花費相當多時間溝通漲幅。

最終董事會通過以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行的費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%，另外也採遞遠遞減訂價制度。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北到新左營自強號票價從824元漲到975元，台北到台東自強號則從784元，漲到935元。至於TPASS使用者不受影響，觀光 列車則因委外經營，公告票價也不會調整，定期票也會依照最新費率，最多打五六折。

台鐵副總經理劉雙火表示，明年現金流轉正後，公司可正向營運，但會計帳仍是負54.46億元，這部分需靠附業經營及資產開發，預計2028年可轉虧為盈，最快2027年年中，會再視營運成本，評估是否要再調漲。

至於票價調整後是否擔心客源流失？劉雙火說，票價調漲仍比其他運具如高鐵便宜，預估今年短期旅客仍會成長2%-3%，長途旅客則不太會流失。若花東需要特別運價，建議採花東基金補貼，不然對其他地區不公平。