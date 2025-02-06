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黑白集／台灣缺疫苗？缺的是謊言疫苗

黑白集
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藝人大S感染流感猝逝的新聞，掀起疫苗搶打潮，導致各地公費疫苗快要見底，綠營側翼見縫插針，聲稱在野黨大砍政府疫苗預算，導致疫苗不夠用，事實上，疫苗經費根本分文未刪。（本報資料照片）
藝人大S感染流感猝逝的新聞，掀起疫苗搶打潮，導致各地公費疫苗快要見底，綠營側翼見縫插針，聲稱在野黨大砍政府疫苗預算，導致疫苗不夠用，事實上，疫苗經費根本分文未刪。（本報資料照片）

大S徐熙媛因流感在日本驟逝，人們意識到施打流感疫苗的重要，掀起搶打潮。一時間，各地公費疫苗竟已快要見底。綠營側翼見縫插針，聲稱在野黨大砍政府疫苗預算，導致疫苗不夠用。事實上，疫苗經費根本分文未刪，綠營是隨機造謠。

從邏輯看，現有疫苗是用去年的預算購入，就算刪了今年的預算，也不致影響當下的供應。疾管署去年疫苗預算編列50億台幣（約1.52億美元），但到8月執行率僅一成，在野黨才會「凍結」今年預算1000萬台幣。疾管署辯稱，到去年底，所有預算都已「執行完畢」；換言之，有些疫苗可能還沒進來。這樣，也好意思把去年的執行遲緩嫁禍給今年的預算監督？

這種「牛頭接馬嘴」的奇景，最近天天上演。行政院新春團拜沒茶點，卓揆怪在野黨刪預算；經典棒球賽刪減官員出國旅費，卻說得好像球員不能參賽；統一發票獎金是法定預算不能刪，綠營卻指控影響民眾中獎；刪減消防署獨厚黑熊學院的補助，卻被說成影響消防員工作安全；經濟部預算被刪，官員更說3000座防洪水門將無法操作。民進黨的編造功夫，令人佩服。

說來說去，台灣如果真缺什麼疫苗的話，應該就是「謊言疫苗」吧！賴政府官員、各部會小編、側翼名嘴每人打上一劑，台灣的漫天謊言也許能迅速減量，還給人民一個真實世界。

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