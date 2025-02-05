台鐵去年虧損137.9億 傳票價將漲26.8% 北高自強號逼近千元

台鐵票價凍漲30年，去年掛牌轉型國營公司，不料首年虧損即高達137.9億元台幣(約4.1億美元)，5日將召開董事會討論票價調漲案。(記者蘇健忠／攝影)

台鐵 掛牌首年虧損近138億元(台幣，下同，約4.1億美元)，創史上新高，虧損原因包含票價凍漲30年，台鐵今天將召開董事會，討論票價調漲案，傳出平均漲幅將以合理報酬率「低於3%」的方案，加上長途採遞遠遞減，平均漲幅從原本的35.62%，下修至26.8%。

以北高為例，台北至新左營自強號票價將從824元漲至975元。對此，台鐵董事長杜微表示，票價漲幅仍有變數，需等董事會通過才能定案。

台鐵去年掛牌轉型國營公司，不料首年虧損即高達137.9億元，相較於前年虧損114億元(約3.4億美元)，去年整整多虧了23.9億元(約7263.5萬美元)，創史上最高。

台鐵表示，去年票箱收入受花蓮地震、颱風等影響，導致未達預期，又新增職工福利 金，再加上配合執行政府政策影響數達199.53億元，且票價長期未調整，導致虧損擴大。

台鐵去年9月曾提報報酬率3%至5等3方案至董事會，票價平均漲幅分別為35.62%至44.52%，但遭董事會打回票，要求補足資料。杜微農曆年前則透露，考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，將提報酬率「低於3%」的方案。

據了解，若以合理報酬率低於3%的方案來看，加上長途遞遠遞減等優惠，短程部分，台北至板橋區間車票價將從15元漲為20元，自強號從23元漲至30元，台北至基隆區間車41元漲至52元，自強號64元漲至81元。

中程部分，台北至台中自強號等對號列車，票價將從375元漲至476元；另台北至花蓮區間車可從283元漲至389元、自強號可從440元漲至558元。

長途部分，台北至新左營自強號從824元漲到1045元，但若加上採遞遠遞減，北高自強號價格則會從824元漲至975元，千元有找。

杜微表示，台鐵票價已凍漲30年，這次調漲仍要維持競爭力、保留住客人，也要思考對民眾的影響。因此除提報低於合理報酬率3%方案外，還要加上長途採遞遠遞減，平均漲幅會下修，確切漲幅數字仍須待董事會通過後才能定案。

董事會勞工 代表、台鐵企業工會秘書長吳長智則表示，對於票價調漲，基於民生問題雖不願支持，但若從實際面上討論，台鐵公司虧損漸大，估計至少需3年才能從虧損狀態跳出，因此不反對任何能增加現金流的方案。