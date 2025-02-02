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觀光列車「海風號」融台灣海岸漸層 成台鐵打卡新亮點

中央社／台北2日電
台鐵5日指出，觀光列車「海風號」（圖）、「山嵐號」都以台灣自然景觀為設計靈感發想，其中「海風號」的外觀色彩靈感來自台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。（台鐵提供）
台鐵5日指出，觀光列車「海風號」（圖）、「山嵐號」都以台灣自然景觀為設計靈感發想，其中「海風號」的外觀色彩靈感來自台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。（台鐵提供）

台鐵首次以電聯車EMU500型打造，以海為景色，融入地方特色、美食輕奢小旅行的「海風號」去年底上線後車票熱賣，車體塗裝採首見漸層色噴，成為推廣鐵道觀光移動打卡新亮點。

台鐵公司2日發布新聞稿表示，「海風號」屬台鐵指標性的客車翻新改造計畫，設計過程中特別慎重邀請美學專業委員及觀光列車營運商共同討論，並召開7次美學設計諮詢審議，首重強化使用者體驗，從品牌宣傳、銷售到登車，從五感體驗到列車服務的種種環節。

台鐵指出，首次以電聯車EMU500型打造的「海風號」，設計靈感源於台灣海洋，海水呈現出湛藍翠綠的色彩，將最美的海岸色彩帶入列車塗裝，透露出靜謐而優雅的氛圍。

台鐵公司與旅行業者合作的甜點觀光列車「海風號」行程5日正式開賣，12月7日首航，...
台鐵公司與旅行業者合作的甜點觀光列車「海風號」行程5日正式開賣，12月7日首航，列車都有全景落地窗、全部座椅都以馬卡龍色系與復古沙發規畫，有4人座沙發座及面海雙人座椅，營造絕美拍攝氛圍。（台鐵提供）

台鐵表示，建立識別為列車初始的設計工作，包括色彩、形象與質感，而列車名稱則直接使用中文字型作為台灣品牌識別符號，車體塗裝更全新嘗試鐵道史上首見的漸層色噴，由於漸層效果不容易在每節車廂均一致，最後經過無數次打樣測試才成功，成為海風號一大亮點。

台鐵表示，「海風號」無論是配置、家具設計，到燈光、材料、質感，皆聯繫著海風的主題，從外觀延續至內部，提供遊客平穩的乘車感受，並在有限的車殼空間內優化佈設照明設備，隨天色變化改變色溫及亮度，完美呈現海風的意象。

台鐵表示，「海風號」在2024年12月正式上線，除了車票熱賣外，全新美學設計風格的列車編組，成為台灣推廣鐵道觀光移動打卡新亮點，為台鐵美學奠定新階段的里程碑。

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