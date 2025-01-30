我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

川普談空難怪罪DEI釀飛安 點名前同志運輸部長

最溫馨的年夜飯 75歲老婦住院 一家人陪伴病床邊圍爐

記者劉明岩／彰化即時報導
75歲許姓婦人因車禍受傷在員林宏仁醫院住院，一家人陪她在病床上吃年夜飯，溫馨場景讓醫院人員萬分感動。（宏仁醫院提供）
75歲許姓婦人因車禍受傷在員林宏仁醫院住院，一家人陪她在病床上吃年夜飯，溫馨場景讓醫院人員萬分感動。（宏仁醫院提供）

台灣75歲許姓婦人去年底因車禍傷勢嚴重，除夕仍在員林宏仁醫院住病，主治醫院原准假4小時，讓她可以回家吃年夜飯，但家人提心影響病情，一家人決定在病床圍爐吃團圓飯，溫馨場景讓醫護人員感動萬分。

許姓婦人的大女兒劉小姐說，媽媽去年11月車禍，肋骨、左小腿骨折、嘴巴破相，還顱內出血住進加護病房，送員林基督教醫院開刀後，轉入常春醫院復健，仍需插鼻胃管，無法自行走路，1月中，轉入宏仁醫院持續復健。

劉小姐說，除夕前，媽媽惦記著農曆年無法回家吃圍圓飯，家人即與主治醫師討論，醫師同意母親除夕夜回家4小時吃年夜飯，但家人商議後，決定給母親一個驚喜，前晚把圍爐宴移師病床前，一家人在病房團圓。

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，許婦子女非常孝順，每天都輪流探望，看到全家人在病房吃團圓飯，讓輪值無法回家吃團圓飯的護理人員也覺得很溫馨，並持續監測許婦病情，營養師則協助叮囑許婦飲食情況。

宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎說，看過很多「久病床前無孝子」的案例，但病塌也有許多孝心感人的故事，許姓婦人一家子在病床陪媽媽吃團圓飯的場景，就是最具體的例子。

蘇俊郎說，30日查房評估許婦的狀況已好轉許多，經由積極復健，已移除氧氣與鼻胃管，也開始練習使用助行器走路，很快就可以回家，對子女與病人來說，就是最好的新年禮物。

上一則

愛莉莎莎分手快樂 開外掛新增14項超狂經歷：單身萬歲

延伸閱讀

過年圍爐體重飆升 5大常見年菜是地雷

過年圍爐體重飆升 5大常見年菜是地雷
台知名日料遭控年夜飯吃完上吐下瀉「孩子餓到舔醬油」

台知名日料遭控年夜飯吃完上吐下瀉「孩子餓到舔醬油」
年菜篇／預製菜年夜飯 中國年輕人新寵

年菜篇／預製菜年夜飯 中國年輕人新寵
華埠辦炮竹文化節 過年氣氛濃 法拉盛年貨採購與理容熱潮 8大道花販出籠生意旺

華埠辦炮竹文化節 過年氣氛濃 法拉盛年貨採購與理容熱潮 8大道花販出籠生意旺

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47

超人氣

更多 >
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關