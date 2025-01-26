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台長照3.0排除外籍配偶 民團批「依國籍差別待遇」違法

記者林琮恩／台北26日電
南洋姊妹會等多個移民團體，去年底就提出訴求，衛福部應落實長照服務法的精神，反對差別待遇。(本報資料照片)
南洋姊妹會等多個移民團體，去年底就提出訴求，衛福部應落實長照服務法的精神，反對差別待遇。(本報資料照片)

衛福部明年將推出長照3.0，衛福部次長呂建德日前表示，除既有長照對象外，腦中風、癌末患者，與取得永久居留權外籍專業人士、中階技術人力等，擬納入適用對象。但政策排除婚姻移民，南洋姊妹會本月向衛福部遞交「移民照顧政策建言書」，並指出依國籍區分是否適用長照資源，已違反「長照服務法」，年後擬要求監察院調查。

印尼籍「阿妮」嫁來台灣28年，她患有糖尿病，5年前因糖尿病併發症發作，導致雙眼失明，因沒有身分證，無法申請居家服務，丈夫要拚生計，無法兼顧照顧太太與小孩，全家頓時陷入困境，為了使用長照，阿妮被迫拋棄印尼國籍。

另一名住在屏東的60多歲秘魯籍男子與台灣妻子結婚20多年，因秘魯家人不希望他放棄國籍，一直未歸化我國籍，5、6年前他罹患巴金森氏症，因無法申請長照，僅能由妻子照顧，去年妻子過世，無人照顧，僅能委由小舅幫忙料理生活。

男子罹病後，妻子也想幫他申請歸化，但礙於秘魯與台灣無邦交，申請過程繁瑣，得飛到香港辦理，至今妻子已離世，申請手續還沒跑完；男子家人認為，他住在台灣20多年，也有永久居留權，早已是台灣人，只差一張身分證，應修法讓像他這樣的「台灣人」得到長照保障。

據內政部2023年新住民生活調查報告，39%新住民在台居住逾20年，14.2%為55歲以上，新住民已進入中老年生涯。泰國新移民二代王秋雯表示，父親已過世，母親沒台灣身分證，自己是獨生女，未來照顧責任全落在身上，對於母親無法使用長照服務，非常焦慮，想將她送回泰國，母親卻表示，已離開泰國30多年，即使回家也是物是人非。

「近5成婚姻移民未取得公民身分，無法享有長照資源等社會保障，與長照服務法精神背道而馳，衛福部有違法之虞。」南洋姊妹會秘書長陳雪慧說，長照服務法第一條第二款嚴禁差別待遇行為，要求不得因為種族、國籍而排除特定對象使用長照服務，國內長照政策排除移民家庭，加劇家庭內部焦慮。

陳雪慧強調，婚姻移民非一般移民，是對台灣家庭有重大貢獻的台灣媳婦，從年輕時照顧公婆，後續生養子女成為台灣人的父母，年老後卻無人照顧，很不合理。

許多移民女性為了長期照顧家庭，無法參與工作，導致她們無法累積經濟保障，隨年齡增長，這群女性面臨年金不足及貧困風險，若遇離婚，她們的生活更無保障。移民照顧政策建言書中提到，婚姻移民經常面臨文件缺漏，嚴重時無法放棄國籍，而取得台灣身分證，也有不少人順利成為台灣公民，卻在申請補助時遭遇阻礙。

衛福部長照司副司長吳希文回應，國家資源有限，長照2.0以台灣國民為優先給付對象，外國人士僅開放符合馬偕計畫資格者；因衛福部未有相關移民人數、年齡等資料，因此無法針對長照資源預估使用量進行評估。長照3.0也僅配合國發會政策納入專業人士，尚未討論新移民是否納入服務對象，鼓勵新移民申請歸化國籍，即可使用長照服務。

婚姻移民淪長照孤兒
婚姻移民淪長照孤兒

長照 移民 泰國

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