30年不出國…40年捐血逾2500次 台灣紀錄保持人是他

林伯憲養成每兩周固定捐血的習慣，至今已捐2500多次，成為台灣捐血紀錄保持人。(圖／林伯憲提供)

天冷降低台灣民眾捐血意願，新北鶯歌的林伯憲已養成每兩周固定捐血習慣，至今捐血2592次。他為了捐血，堅持低油低鹽飲食，更不吃炸物，也擔心得傳染病影響血液品質，已近30年不出國，成了台灣捐血紀錄的保持人。

林伯憲當兵時歷經同袍演訓時翻車死亡，他死裡逃生，對生命的脆弱有深刻感受，也促成他第一次捐血救人。退伍後擔任醫檢師，開始每兩個月捐一次全血，直至1991年才有血小板分離術，改成固定每兩周捐血小板。

幾次經驗也讓林伯憲不停地捐血。有天他值大夜班，一名孕婦生產完血崩，他拚命調血，共輸了80多袋血才救回。另一對老夫妻的家人需要輸血，當時沒健保 ，必須用一袋、捐一袋，但找不到人捐血，正巧他剛捐完，就把那袋血轉成老夫妻的捐血額度，看到對方臉上欣喜的眼神，讓他日後被扎2000多次針也心甘情願，且一捐就是40年。

林伯憲為了確保捐血的血液品質，過著如苦行僧的生活。他家餐桌看不到炸物，最常見到青菜、豆腐、雞蛋或水煮肉類。他說，即使已吃得清淡，偶爾仍會踩雷，就曾因吃水餃，隔天捐的血卻是粉紅色，讓他心疼白捐了。更因要徹底執行捐血，近30年乾脆不出國。

林妻翁月圓說，丈夫永遠把捐血擺第一，與捐血撞期的事一律先排開，她有一年生日想吃牛排 ，才開口就被他打槍「明天要捐血不能吃」，想出國玩更只能找閨蜜陪。但妻子如今也成捐血達人，至今也捐超過70次。

其他瘋狂行徑包括2024年10月底大颱風當天，林伯憲從鶯歌騎機車要到桃園捐血，結果捐血站沒開門，他竟再騎到新北樹林捐血站，才如願完成任務。

「我的目標要捐到3000次。」林伯憲說，捐血好處多，除幫助他人，也等於為自己做健檢；他的家人有家族性高血壓 ，他因捐血才發現有相同問題，經調整飲食不必吃高血壓藥。他與妻子擔任志工超過30年，近10年常辦捐血活動，自掏腰包做紀念品，看見別人也養成捐血習慣，讓他超有成就感。