台灣國際科展 呂顥天、林宜辰獲青少年科學獎

有「唐鳳2.0」的稱號的呂顥天獲「2025台灣國際科學展覽會」最高殊榮青少年科學獎。（記者張博瑞／攝影）

科教館昨舉辦「2025台灣國際科學展覽會」頒獎典禮，大會最高榮譽青少年科學獎由台北市數位實中高二呂顥天、宜蘭高中高三林宜辰及美國Matthew Lo獲得，三人各得5萬台幣（約1527美元）獎金。其中，呂顥天是連續兩年參賽，在科研界已小有名氣，有「唐鳳2.0」的稱號。

科教館說，今年台灣國際科展包括台灣在內共有29個國家或地區的學生參賽，最終有台灣78件、國外48件作品獲獎，並選出29件作品、51名學生將分別代表台灣參加2025年度他國的國際科展。評審總召集人李文献表示，今年作品水準與往年皆有所提升，其中作品數據的完整性及口語表達也有明顯進步，許多作品成果具體且具未來應用性。

呂顥天小三時被診斷出妥瑞氏症，自此便對醫學領域研究保有高度興趣。

呂顥天說，此次他嘗試將動態葡萄糖強化磁振造影應用於亨丁頓舞蹈症的研究，探索葡萄糖作為神經影像生物標記的可行性。研究對於腦區間葡萄糖代謝進行自動化分群，並發現不同腦區間葡萄糖代謝的連結性與已知病理一致。

呂顥天分享，自己是第二年參賽，今年獲獎作品與去年有相關性，無論結果如何，探究的過程都開心。

來自美國的Matthew Lo，此次是受洛杉磯 的國際科學與工程博覽會邀請，雙親都是台灣人的他，已有五年沒回到台灣，能代表美國在台灣參賽、獲獎，讓他感觸極深。