頂大成績通膨嚴重 台大A以上學生近6成

高教成績通膨嚴重，台大擬調整A+分數區間和人數比率，計畫於一一四學年實施。(記者許正宏／攝影)

台大大學部學生「A及A+」占比高達59%，台灣師大A以上占比64%，「高教成績通膨」嚴重，影響學術聲譽，求職與申請國外研究所也會被質疑。台大擬調整A+分數區間和人數比率，其他頂大也在考慮是否加入。

台大教務長王泓仁表示，台大實施成績等第制13年來，A+及A的總和比率從46%增加至59%，主要源自於A+的增幅。國外大學通常規定A及A+的比率總和約30%。

台大分析成績通膨影響，包括失去鑑別度、不利追求卓越、影響修課規畫和降低信賴度等。王泓仁解釋，對雇主或國外學校而言，台大學生的高分數不一定就代表優秀表現。

台大教務處建議調整方案包括：調整對照百分制分數，例如以往90分以上就是A+，有可能調整成95分以上才是A+；訂定A+人數比率（例如10%至15），小班有例外彈性。台大正在尋求共識，計畫於2025學年實施。

王泓仁說，上述調整計畫目前尚未定案，仍在向各學院溝通說明並徵詢意見。

清華大學也曾出現「成績通膨」，推動「T分數」與「等級制」並用。學生修「太甜」或「太涼」的課程即使拿到高分，T分數反而偏低，反之若修的課很難，即使分數低，但T分數反而會偏高。

清大教務長巫勇賢說，如果學生認為容易取得較高分數，可能降低學習的積極性，影響學習的深度和品質。過於寬鬆的評分標準可能導致課程挑戰性下降，學生更傾向於選擇容易得高分的課程，而不是以興趣為導向選擇修習科目，不利於跨領域學習推動。

巫勇賢指出，GPA學科成績的平均績點過高，導致優秀學生與普通學生的成績差距縮小，難以鑑別學生的實力。尤其對於研究所招生、求職等場合，GPA可能失去原有的參考價值。

陽明交大教務長陳永昇說，各大學或至少頂大應該聯合推動，比較有機會成功，否則學生抱怨，其他學校成績打比較高，不利於本校學生出去跟他校學生評比，這樣的怨言會形成強大阻力。台灣科大教務長陳素芬也認為，成績通膨不是單一大學可以改善，成績是學生攻讀研究所重要的依據，公平對學生很重要。