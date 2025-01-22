粿條63小時沒冰…寶林茶室中毒6死案 5人過失致死起訴

寶林茶室食物中毒案釀6死，地檢署昨依「食安法」、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴寶林負責人黎仿軒等5人。(本報資料照片)

馬來西亞素食餐廳寶林茶室A13店去年因食物中毒釀6人死亡，台北地檢署查案發現，該店內粿條未妥善冰藏保存導致產生「邦克列酸」毒素致命，昨依食安法、過失致死等罪嫌，起訴實際負責人黎仿軒等5人，對黎具體求處4年以上、代班廚師胡清富求處4年2月以上徒刑。

得知檢方起訴寶林案負責人等5人，台北市長蔣萬安 表示，期盼司法毋枉毋縱，還給當事人及家屬公道。

案發後，北市府連開6天記者會說明進度，蔣強調「寶林的責任逃不掉，一定追究到底。」而衛生局派人現場採檢生物跡證等送台大法醫研究所檢驗，確認發生台灣史上第一起且全球罕見的邦克列酸食安事件。

檢方指出，寶林茶室A13店使用的粿條常溫運送到店，包裝保存方式為「常溫保存（開封後請立即冷藏保存）」，負責人黎仿軒、代班廚師胡清富、店長王順德、內場廚師周日豪、內場實習生阮氏明英等人，涉圖一時方便，提前1日將數包未拆封小包裝粿條剪開，裝入大塑膠袋內放在廚房常溫桌面下方層架置物籃內，置物籃緊鄰地面及水溝備用。

此外，寶林員工未能妥善冰藏存放粿條，在處理混裝已開封、新開封粿條時，又重複使用同一只塑膠袋充作手套，抓取、抓勻不同時間的拆封粿條等，導致有毒素粿條汙染。

衛福部食藥署表示，邦克列酸由唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌株產生的毒素，在中性、低鹽、溫暖且潮濕條件下容易產生，且具有高耐熱性，一旦產生難以高溫 高壓烹煮方式破壞毒性，倘若濕粿條存放濕熱環境，易促進菌株孳生繁殖並產生邦克列酸，每公克食材於24至48小時可產生數毫克邦克列酸。

廚房監視器畫面顯示，去年3月16日晚上8時許至19日中午11時許，至少逾63小時未冰藏保存，且使用「同一包」粿條製備餐點，17日至19日3天銷售共13份粿條餐點，其中19日用餐顧客中2人中毒死亡。

北檢指出，黎仿軒未善盡教育訓練義務，輕忽食品衛生安全，罔顧消費者權益，過失情節及犯罪所生危害均屬重大，且犯後推諉卸責態度不佳，具體求處4年以上有期徒刑；胡清富未注意食材保存方式、未落實防止交叉汙染、食材先進先出等重要食安基本原則，過失情節重大，供詞避重就輕，具體求處4年2月以上有期徒刑。

內場廚師周日豪未冷藏冰存最源頭粿條，導致受邦克列酸毒素汙染，未具體落實食材交接，未能坦承全部過失建請從重量刑。店長王順德未自主建立、落實食材管理制度，阮姓實習生工作期間非長，均認罪，建請量處適當之刑。