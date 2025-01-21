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民調：逾半民眾 認上半年台股將破2萬4000點

記者楊筱筠／台北21日電
國泰金調查指出，51%民眾看好台股高點突破2萬4000點。（本報系資料照片）
國泰金調查指出，51%民眾看好台股高點突破2萬4000點。（本報系資料照片）

國泰金昨日發布2025年1月國民經濟信心調查，結果顯示，50.9%民眾認為2025上半年台股高點會落在2萬4000（含）上方，逾4成民眾看好未來半年台股將上漲。對全年經濟成長率相對主計總處保守，過半民眾認為今年台灣GDP將不保3。

國泰金控調查發現，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。主計總處於2024年11月29日預估台灣2025年經濟成長率3.29%，通膨率1.93%。

國泰金公布1月國民經濟信心調查，發現民眾對台股樂觀指數與風險偏好指數出現反彈。前者上揚至16.5、反映台灣股民對台股信心升溫，風險偏好指數升至17.2、較上月16.3略走高。

國泰金指出，受到美國新任總統川普持續宣布內閣人選與上任後擬推出的新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪，台灣民眾對股市樂觀情緒及風險偏好出現短期反彈。

展望2025年股市，41.7%民眾認為未來半年台股將上漲。調查發現，各有逾2成的民眾，認為上半年台股指數高點落在2萬4000點到2萬5000點，以及落在2萬5000到2萬6000之間，合計有50.9%民眾認為2025上半年台股加權指數高點會落在2萬4000（含）上方。另外，有四分之一民眾看衰未來半年台股，料將出現下跌。

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