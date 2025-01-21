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台「雙貸族」平均背債711萬 創新高

記者游智文、廖珮君／台北21日電
據聯徵中心最新2024年10月資料顯示，雙貸人數達38.4萬人，較去年同期增加2.7萬人、改寫新高，整體雙貸金額達711萬元。（圖／台灣房屋集團提供）
據聯徵中心最新2024年10月資料顯示，雙貸人數達38.4萬人，較去年同期增加2.7萬人、改寫新高，整體雙貸金額達711萬元。（圖／台灣房屋集團提供）

聯徵中心最新統計資料，截至去年10月，全國房貸總人數突破220萬人，續創新高，等於全國有近1成民眾背負房貸壓力；至於同時扛房貸與信貸的「雙貸族」，1年間更暴增2.7萬人，來到38.4萬人，同樣改寫紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨房價高漲，房貸負擔增加，物價上漲導致薪資存款相對縮水，不少民眾藉由信貸補足生活資金缺口。另一方面，去年8月開始受銀行房貸放款緊縮，9月中央銀行再祭限貸令，市場出現購屋貸款成數不足或等不到貸款的情況，為避免違約，民眾轉而運用信貸等管道籌錢周轉，都是雙貸族增加的因素之一。

不僅雙貸族愈來愈多，民眾負債也愈來愈高。聯徵中心統計，至去年10月房貸族壓力已突破600萬元（台幣，下同，約18.4萬美元），平均每人房貸約603萬元。

信貸也愈借愈多，平均每人背負108萬元，雙貸合計金額達711萬元，較前年同期增加53.3萬元，負債壓力創13年新高。

張旭嵐指出，房價物價齊漲，雙貸族壓力破表，每月光房貸還款，推估2萬元起跳，光付房貸就吃掉薪水1大半，信貸借款來貼補開支的人數及金額「雙增」。

此外，據金管會統計，去年底國銀承作房貸餘額達11兆257億元，1年大增1兆388億元，餘額數、年增額同創史上顛峰。

去年12月房貸逾放金額攀升至近75億元的兩年半新高、連5個月走揚，月增3.6億元是近5年單月最大，顯示壞帳攀升。

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