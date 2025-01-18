我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

四接環評議而不決「頭過身就過」 坐實環境部小弟說

記者 李柏澔、邱瓊玉

台電四接環評初審昨歷經九小時馬拉松式會議，最後以同意通過、不同意開發，兩案併陳送大會審議，看似把燙手山芋丟給環評大會，然而環評大會總計21席委員，其中七席官派，只要爭取五位民間委員支持就通過，更遑論只要過半委員出席，環評大會即可運作，對官方占盡優勢的環評制度，等於讓四接「頭過」，接著「身就過」，議而不決的環評初審，也坐實了外界對於環境部是經濟部「小弟」的批評。

國光石化、台塑六輕、蘇花改等重大開發案都曾爆出政府高層出手干涉，透過官派環委擔任「投票部隊」的爭議，尤其過去深澳燃煤電廠環差案，便曾出現「建議審核修正通過」和「建議重新辦理環境影響評估」兩案審查票數八比八平手的情況。

當時環保署副署長詹順貴最後支持「修正通過」成為關鍵一票，讓全案通過，足見官派委員的力量「無堅不摧」，也引來環評已死的爭議，如今難保四接不會上演一樣的劇情。

回頭看四接爭議，老舊且汙染嚴重的協和電廠早該除役，總歸還是蔡政府時期錯誤的能源政策導致，非核家園目前已成定局，本該退役的協和電廠又承擔起大燃氣政策的重擔，火力全開逼得基隆人面對空汙與基隆滅港的兩項難題。

四接環評初審前，台電整周大動作動員在地里長、工商界、專家學者力挺四接，強調若無法及時新增電源，北東電網恐面臨供電不足風險，暗喻民眾應該要識大體、相忍為國，多少也帶給環評委員壓力。

然而四接爭議大，正反兩方互不相讓，誰也無法說服誰，環評審查根本難以解決，反成了激化社會衝突的戰場。

回頭看過往當時爭議一樣大的國光石化案，當時有前總統馬英九拍板喊卡，但四接有賴政府力挺，通過環評恐怕也只是時間問題，垂垂老矣的協和還得繼續推動業力的巨輪。

然而昨天環評的結果，再次證明了環境部依舊是內閣裡的「小弟」，而這樣要付出的代價，將是龐大的生態浩劫與國人健康影響。

馬英九 投票 馬拉松

上一則

不合理的預算陸續被揭露 抹黑在野終將被看破手腳

下一則

預立醫療決定書 不到1%人簽署 台擬推全民免費諮商

延伸閱讀

四接環評闖關 環境部槓經濟部？ 彭啟明：我不是小弟

四接環評闖關 環境部槓經濟部？ 彭啟明：我不是小弟
新聞評論／賴政府強推四接 拉基隆人情感和安全陪葬

新聞評論／賴政府強推四接 拉基隆人情感和安全陪葬
政策環評前 基隆四接環評應暫緩

政策環評前 基隆四接環評應暫緩
謝國樑四接派代打 挨批政治考量 民團：基隆只能自己救

謝國樑四接派代打 挨批政治考量 民團：基隆只能自己救

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題