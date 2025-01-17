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電子零組件業首次 中美晶宜蘭廠365人無薪假至2月底

記者江睿智／台北17日電
中美晶總公司。(本報資料照片)
中美晶總公司。(本報資料照片)

勞動部昨（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有145家，2,450人實施無薪假，人數創近五年新低。不過，有一家電子零組件業首次通報實施365人無薪假，據了解，就是中美晶宜蘭廠，預計實施至2月28日。

這期無薪假統計呈好壞參半，代表景氣並未全面好轉。一方面，無薪假人數大幅回落，且有多家大廠停止實施無薪假，包括三家金屬機電業、一家化學工業、一家資訊電子業、以及一家大型旅宿業。不過仍有一家大型電子零組件業、以及一工具機製造業卻通報實施無薪假。

勞動部官員指出，這期無薪假人數回落至2,450人，是2020年2月底1,162人以來最低。且這期製造業有80家、2,006人實施無薪假，較上期大幅減少68家、1,404人。

官員指出，這期有一家金屬結構及建築組件製造業、一家金屬手工具製造業、一家自行車避震器座管業者，分別停止107人、106人、及106人無薪假；另一家專業電子研發製造業停止112人，一家汽機車及產業機械油封化工業停止193人無薪假。有一家大型飯店旅館業者在1月中恢復營運，因此停止132人無薪假，主因與春節旅遊需求增加。

官員分析，上述大廠停止實施無薪假主因是訂單回穩，惟其中兩家金屬機電業者表示，這期先停止實施，之後還要評估訂單情況，不排除會再實施。其餘則確定不會實施。

官員指出，這期仍有二家大廠通報實施無薪假。一家是工具機製造業實施108人無薪假，這家業者曾經實施過，這次實施月休一至八天；另一家則是電子零組件業，首次實施，且通報實施多達365人無薪假，月休一至十天。兩家都是實施至2月28日。

據了解，這家首次實施無薪假的電子零組件業，就是日前傳出要求員工休特休的中美晶宜蘭廠，最後循無薪假通報制度。

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