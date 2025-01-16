力挺供應鏈 黃仁勳今訪台積 揭牌矽品新廠

輝達執行長黃仁勳抵台，將參加日月光投控旗下矽品16日下午潭子新廠開幕典禮。（路透）

全球封測龍頭日月光投控旗下矽品潭子新廠今日下午開幕，輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 將成為揭牌特別來賓，是黃仁勳首度來台灣為供應鏈夥伴新廠開幕揭牌。業界認為，近期CoWoS砍單傳聞四起，黃仁勳現身矽品新廠開幕力挺供應鏈，棒打空頭意味濃。

日月光投控昨日證實黃仁勳將參與今天下午矽品台中潭科新廠開幕典禮，成為黃仁勳此次台灣行第一場公開行程。有消息傳出，黃仁勳今天上午也會率領輝達研發團隊私下拜會台積電 ，由台積電董事長魏哲家及領導研發和北美業務的共同營運長米玉傑，與副共同營運長張曉強等人負責接待，但未獲得證實。

消息人士指出，黃仁勳私下拜會台積電，聚焦輝達急欲加快時程的矽光子及CPO（光學元件封裝）時程，同時交換台積電布建CoWoS的進度，並在矽品新廠開幕典禮公開現身，在在顯示輝達對台灣半導體夥伴的重視，而先進封裝成為黃仁勳此行與供應鏈交流的重點，在近期CoWoS砍單傳聞不斷下，棒打空頭意味濃。

業界指出，黃仁勳過往都是在國外和台灣封測廠接觸訂單等事宜，此次是第一次親自來台拜訪日月光集團台灣廠區，並與矽品董事長蔡祺文共同為新廠啟用揭牌，透露日月光集團與輝達密切合作的關係，將攜手共創AI晶片的新時代。

矽品與輝達長期合作，除了是輝達指定先進封裝的外包供應商，近期也積極切入先進測試領域，目前已經有部分機台進駐，搶食晶圓測試與老化測試的相關訂單，期望爭取一條龍式的服務，有助日月光集團今年先進封測業績更上層樓。

法人分析，AI晶片需求暢旺，台積電的先進製程搭配CoWoS先進封裝供不應求，即便積極擴產仍無法即時滿足客戶需求，因此台積電將部分產能訂單外包專業封測廠，矽品與輝達是長期合作夥伴，預期可承接較多來自台積電的外溢訂單。