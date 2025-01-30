風機退役潮／找解方…報廢葉片運送難 就地裂解關卡多

台電期待未來能直接將裂解爐送到各地風場回收葉片。圖為裂解爐。（記者曾原信／攝影）

位在桃園市龍潭區的「土地公能源公司」，空曠的廠區放著一袋袋白布袋，裡頭裝滿了粉碎後的玻璃纖維碎片，它們曾是台電風機的報廢葉片，若丟入剛研發出的低溫 裂解爐，翻滾五小時後將能分解為底渣與石腦油，可望作為發電燃料。

台電在澎湖縣中屯村的八座風機將於今年4月除役，但玻璃纖維與樹脂製成的葉片至今沒有具有商業規模的回收方式。國際和台灣雖陸續研發出水泥窯等高溫 燃燒模式，但龐大的葉片，光是運輸就是移動的耗能裝置。

台電期待未來能做到「到府服務」，直接將裂解爐送到全台各風場，減少運輸耗能。今年初將報廢的葉片交給業者測試，實務上卻是困難重重。

天力離岸風電公司是台灣唯一葉片製造商，2022年1月11日製造出全台第一支風機葉片，至今生產超過270支葉片，成為離岸風機本土化重要推手。

不過兩年來，隨著葉片逐漸增加，該怎麼處理生產過程中的邊角料、廢塑膠，成為令人頭疼的問題。

一支支長達85公尺、比A380客機的巨大翼展還寬的風機葉片，排排放在天力位在台中港廠房的礫石堆上，彷彿整片的停機坪。

天力董事長吳坤達說，他過去從沒考慮過廢棄物問題，直到發現台灣常規處理事業廢棄物成本，若是應用在重達35噸的葉片上，光是處理一套風機三支葉片就要耗資上千萬台幣。

吳坤達認為，若比照歐美採破碎掩埋法，將是禍留子孫，採用高溫裂解方式，若燃燒不完全還可能產生戴奧辛等汙染物。於是他找上機械設備廠商，研發出低溫裂解爐，歷經一代代測試，從一支葉片要耗時兩個月才能燒完，如今只要半個月。

天力風電、機械設備找到位在龍潭的土地公能源公司。12月上旬，三座裂解爐擺放在空蕩的廠房內，由於還未拿到地方政府許可證，還不能實測。

開發出裂解爐的元利環球公司總經理蘇志宗說明如何操作，粉碎後的玻璃纖維，一次投入500公斤、反覆旋轉，以攝氏350度加熱四、五小時，排除處理後的石腦油與碳黑，都能回收再利用。

天力規畫增加到12座裂解爐，提升裂解效率。

不過，低溫裂解處理廢棄風幾葉片技術在台灣堪稱首例，光是要申請廢棄物處理許可證就不容易。蘇志宗坦言，目前僅回收廠拿到清運許可，工廠登記、處理許可還未取得。

桃園市環保局長陳世偉表示，廢棄物處理方式從高溫、水溶、化學到物理處理都有不同領域許可，業者須向地方環保局申請廢棄物處理許可證，由專家學者審查，若認為技術可行，除文件審核也會要求現勘與試運轉。

早期常見廢棄物處理業者掛羊頭賣狗肉，高額收廢棄物，轉頭卻傾倒河川，讓各地方政府都不敢掉以輕心。若要進一步「到府處理」廢棄葉片，須向各縣市政府提出廢棄物清除處理計畫。地方政府的接受度將是一大考驗。