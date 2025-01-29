我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍F-35訓練時墜毀 機體「炸成火球」畫面曝

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

人生無限 65+長者也能繼續奉獻 成為社會資源而非負擔

記者李樹人、李青縈、林琮恩、廖靜清／台北29日電

來自南韓職棒的「三振舞」，在知名啦啦隊員李多慧場邊表演後，在台灣掀起風潮，年逾7旬的整形外科教授林靜芸也學會這套舞蹈，常在自家診所放起音樂，舞動肢體，自娛娛人，逗得護理師、老病人哈哈大笑。

林靜芸沒有想到有一天會在診所跳起舞來，她說只要頭腦清晰、手指靈活就會繼續行醫，也說：「人生充滿無限可能，不用畫地自限。」

早晨6時的國中操場，台北市都還沒有清醒，「中山六君子」晨運社的大哥大姐一身勁裝，已開始在暖身拉腰，準備團練，目標是明年的世界壯年運動會。他們大多數是退休人員，但退而不休，不但並未完全離開工作，也想回饋社會，包括努力拿牌為國爭光。

●社會連結 退休五力中最低

壽命延長，「65+」後還有悠長歲月，活得好是人生下半場重要挑戰。退休五力中，「健康」和「理財」是老後生活基礎，但要讓生活豐富多彩，得靠「社會連結」等心靈退休力。根據退休力大調查，社會連結連續四年在退休五力中分數最低。

在社會參與部分，約五成願意「累積某項知識、能力或技能」、「從事能讓自己感到很有成就感的事情」；但「擔任某個領域專家、顧問，分享自身經驗」和「有從事志工的經驗或門路、管道」比率不及三成。高齡者社會連結得分普遍高於年輕人。

●保持閱讀 逾75歲比率最高

保持閱讀習慣與年齡成正比，75歲以上最高，願意學習新科技設備各年齡層皆接近六成，以60至64歲最高；願意了解社會新趨勢、新價值觀皆超過七成，以65至69歲最高。

關渡醫院院長陳亮恭指出，所有生物幾乎都在過了繁殖期後，就開始走向衰老，但人類與其他生物很不相同，即使過了繁殖期，還能繼續活很久。延遲轉大人，人的壽命變長，社會角色必須轉換與改變，但不管活到幾歲，人們還是會在生命中尋找值得奉獻的意義。

例如慈濟環保站、回收點遍布全台，他們稱為「做環保」，不只將垃圾分類回收，物命再生也讓長輩找到生活的寄託。陳亮恭分析，除了回收本身的環保意義，更讓地球環境崩毀速度更慢一點，期待留給後世更好的生活環境。

林靜芸也認為，社會結構改變，大缺工時代來臨，政府應妥善運用銀髮族的能力與經驗，協助創造人生舞台，回饋社會。她也說，一直以來，與人互動，讓病人變得更年輕，是她覺得最有成就感的事情，而到目前為止，也對自身技術充滿自信，她說仍會繼續提供醫療服務，開心奉獻，成為樂齡的外科醫師。

●延後退休 不必靠年輕人養

71歲的周再添和太太陳美莉是「中山六君子」晨運社的運動夫妻檔，兩人都認為65歲退休太早，支持延後退休。尤其超高齡社會，年輕人要養老人實在很辛苦，自己經濟能力沒問題，也不計較收入多寡，希望有機會發揮力量。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，「65+」族群不應該被視為負債，人生下半場，歲月正好，老盟持續推動老人福利法修法，認為應納入更積極的「長者發展權」，讓長者成為社會資源而非負擔。政府應該規畫「長輩彩虹光譜」，利用職務再設計適材適用，強化社會參與。

退休 福利 哥大

上一則

老後可以詩意點 葉桑做兩份工作 斜槓當小說家

下一則

川普：98%晶片生意去台灣了 將提高關稅讓產品回美生產

延伸閱讀

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
「像做了1場青春夢」建中46屆畢業30年 700多人相聚

「像做了1場青春夢」建中46屆畢業30年 700多人相聚
台將進入超高齡社會 如何儲備退休力成世代課題

台將進入超高齡社會 如何儲備退休力成世代課題

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47
台立法院長韓國瑜（左）、駐美代表俞大㵢20日在國會山莊內的一個廳堂看美國總統川普就職轉播。（台駐美代表處提供）中央社

台涉外人士：外館72小時應變 送韓國瑜進川普就職會場

2025-01-21 11:44

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？