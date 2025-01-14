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黑白集／看顏色說話 內政部變政治部

黑白集

朝野對抗形勢加劇，內政部不甘寂寞，屢屢站在第一線帶頭衝鋒。過去蔡政府不敢做的，例如解散政黨、國籍認證採「兩國論」，內政部都放手大幹，儼已化身對岸的「政治部」。

近期以來，內政部先後聲請解散統促黨、復康聯盟黨，創憲政史「聲請解散政黨」的頭兩例。儘管這兩個政黨行事確有爭議，但以內政部的標準，過去頻頻街頭暴力衝撞、推動「台灣獨立」的民進黨，是否也應被解散？

將南投縣前縣議員史雪燕解職後，內政部又要將五位「具中國國籍」的里長解職，開政府「認定兩國論」先河；此外，又配合網紅，要查「領有中國身分證」民眾。桃園議員詹江村直播自稱「有中國身分證」，旋補充說「中華民國即中國」，也遭內政部查辦，濫權嘴臉，一覽無遺。

內政部「看顏色說話」還不止如此，立院修法提高退休警消所得替代率，內政部當即反對。警政署編預算強化民防，指定的師資，卻是黑熊學院等綠營側翼；與綠營關係匪淺的林秉文棄保潛逃，隔海挑戰公權力，內政部反默不作聲，對自己人，態度果然不同。

內政部號稱「天下第一部」，如今化身「政治部」，無論是部長劉世芳「全力表忠」，或是上級交代「積極助攻」，無疑都為「行政中立」、「依法行政」做出負面示範，留下可恥的一頁。

內政部 中華民國 預算

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