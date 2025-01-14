謝長廷曬存摺 自爆沒月退也沒18% 籲莫忘世上苦人多

總統府資政謝長廷。(本報資料照片)

總統府資政謝長廷昨天在臉書 發文談及最近的退休金 法案爭議，透露自己現在每月僅領國民保險 年金685元，擔任無給職資政，且從行政院長退休時，拒絕加入退休軍公教人員優惠存款18%方案。

謝長廷表示，跟他同樣的世代，沒有加入公保和勞保的民眾，若還沒積蓄財產，生活艱難可以想像，在討論照顧社會弱勢和公平正義時，不該遺忘這群人。

謝長廷在臉書揭露自己存摺影本，提到現在的收入所得，他擔任無給職資政；在行政院長退休時，沒有申請行政院長一次退的退休金（應為退職酬勞金），可以存在台灣銀行領取18%優存，大約每月3萬元，但他拒絕，最後退職金匯入合庫銀行，比照一般人存款利率2%。

謝長廷說，自己只有領取國民保險年金685元，「國家每個月都按時匯入我的帳戶，每次看到都非常感動。」此外，謝長廷說自己生活無虞，還可以做點公益，因為年輕時擔任律師有儲蓄和資產，其名下的不動產都是50年前未從政時買的。

謝長廷表示，國民年金、可㩗帶勞保退休金等進步的制度，都是近二、三十年才開始；跟他一樣世代，沒有公保或勞保的自營商、小生意人、計程車司機、家庭主婦，還有遇人不淑的勞工退休者，若自己沒有積蓄財產，生活艱苦可以想像。

謝長廷說，這些人對創造台灣經濟奇蹟有很大貢獻，在討論照顧社會弱勢和整體公平正義時，不應該遺忘在生存邊緣掙扎的這群人。