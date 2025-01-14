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電腦斷層要等5個月？台健保總額斷頭制 恐衝擊患者權益

記者李樹人、沈能元／台北14日電
台灣南區健保分局近三年實施醫院總額制，由醫院自行控制健保點數，造成諸多亂象。醫界憂心新制將於今年全台試辦，如缺配套措施，將嚴重損害病患權益。(本報資料照片)
台灣南區健保分局近三年實施醫院總額制，由醫院自行控制健保點數，造成諸多亂象。醫界憂心新制將於今年全台試辦，如缺配套措施，將嚴重損害病患權益。(本報資料照片)

頭痛患者就醫，醫師安排電腦斷層竟需等五個月；病人術後回診，卻掛不上執刀醫師門診。台灣南區健保分局近三年實施醫院總額制，由醫院自行控制健保點數，造成諸多亂象。醫界憂心新制將於今年全台試辦，如缺配套措施，將嚴重損害病患權益。

台灣健保署表示，新制上路後，若患者手術、檢驗檢查等醫療明顯遭到延遲，或醫院拒絕採購昂貴藥品，可來函申訴。外界可提出不同看法，署內將蒐集意見，檢討改進。

現行健保總額制度多元，各分區採用不同管理制度，台北區採取「攤扣」制度，醫院申報總額如超過預定金額，由所有醫院一起扣錢分攤，但只要醫院敢衝量，仍有一定盈餘。

南區業務組（雲嘉南地區）則採「斷頭」制，以各醫院去年盈餘收入為基準，另給予一定比率的增加預算，至於成長額度則依三階段打折給付，一旦過度衝量，直接歸零，有效抑制醫療院所院吸客、衝量。

南區去年第三季健保點值之高，位居全國六區之冠，每點點值一元，為醫院管理者的夢幻數字。這也讓健保署決定捨棄之前齊頭式減量，從今年起陸續於其他五區推動「醫院總額分區共管試辦計畫」，全國均採用「斷頭」制。

本報接到南區某醫學中心基層醫師投訴，為求點值數字漂亮，該院實施院內總額控管，嚴格控制醫療行為，美化點值申報數字，但在自我設限之下，近一兩年來，已嚴重損害病患權益，例如，在嚴格限號下，就有患者於手術之後回診追蹤，居然掛不上執刀醫師門診。

此外，需接受電腦斷層掃描、核磁共振等高階影像檢查的患者拿到受檢單發現，竟要等五個月後才能接受檢驗。

醫院管控院內總額，連自家醫師也受累，該院一名教授級醫師罹患白血病，血小板嚴重低下，但院方並未引進相關治療藥物，只好遠赴台大就醫，就診時被質疑「你家醫學中心怎沒有採購此藥？」背後原因為此藥物價格昂貴，使用人數不多，無藥價差可賺，再者採購之後，勢必擠壓院內總額。

對於台灣即將全面實施「醫院總額分區共管試辦計畫」，健保專家、台北醫學大學公衛學院講座教授李伯璋深感憂心，他表示，該制度可能導致各大醫院更重視醫院盈餘、健保點值申報數字，依年度分配的金額，盡量做得差不多即可，盡量少排昂貴檢查、少開高貴藥物，這絕非病人之福。

李伯璋表示，新制上路後，健保將總額問題丟給各大醫院，未來醫院可能甩鍋給醫師，要求醫師自己限制門診量、少開檢驗單，只求自家點數不要爆掉。建議應徹底落實使用者付費部分負擔，檢驗檢查也需自費一定金額，讓台灣民眾習慣負起健康責任。

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